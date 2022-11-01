Телескоп James Webb запечатлел "песочные часы", созданные зарождающейся звездой

Объектом приведенного здесь снимка является протозвезда под названием L1527. Она относится к нулевому классу, ее возраст не превышает 100 тысяч лет и она еще остается "обернутой" в кокон из космического газа и пыли. В недрах протозвезды начинают идти первые реакции термоядерного синтеза, а выделяемая ими энергия и является причиной образования "песочных часов".
Сама протозвезда также окружена еще циркулирующим газовым дискообразным облаком, которое на снимке видно в виде темной линии, формирующей шейку песочных часов. Материя этого диска извергается в пространство протозвездой, она сталкивается с другой материей, уже находящейся в окружающем пространстве, и формирует пузыри и полости, подкрашенные в синие (более тонкие слои пыли) и оранжевые (более толстые слои) цвета. И все это образование буквально пронизано нитями молекулярного водорода.
В той форме, в которой мы ее видим сегодня, протозвезда L1527 имеет массу от 20 до 40 процентов от массы Солнца. Она еще не очень стабильна, но процесс ее "строительства" продолжается путем поглощения газа и пыли из окружающих облаков. Увеличивающаяся масса материи постоянно сжимает ядро будущей звезды, оно уплотняется и разогревается, и в нем зажигаются первые реакции термоядерного синтеза.
По предварительным расчетам массы окружающей звезду L1527 материи и газа будет достаточно для того, чтобы будущая звезда набрала массу, сопоставимую или немного превышающую массу Солнца. И с этой точки зрения данный снимок наглядно демонстрирует нам, на что было похоже наше Солнце и Солнечная система на самых ранних стадиях их формирования.