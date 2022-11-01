Вертолет Black Hawk полностью самостоятельно выполнил условную спасательную миссию под управлением системы MATRIX
На страницах нашего сайта мы уже неоднократно рассказывали нашим читателям о проекте Управления перспективных исследовательских программ Пентагона DARPA под названием ALIAS (Aircrew Labor In-Cockpit Automation System), в рамках которого ведется разработка и создание системы, способной адаптироваться для управления летательным аппаратом любого типа. Также мы рассказывали о том, как в начале этого года вертолет Sikorsky "Black Hawk" совершил первый полет в автоматическом режиме под управлением системы MATRIX, а недавно этот же вертолет выполнил сложную тренировочную спасательную миссию без единого человека на борту.
Эти летные испытания проводились с 12 по 18 октября этого года на Испытательном полигоне Юма в Аризоне в рамках проекта PC22 (Project Convergence 2022). Этот проект реализуется совместными усилиями военных США, Британии и Австралии, которые проводят совместные испытания и оценки более 300 инновационных технологий, включая датчики следующих поколений, системы вооружений дальнего радиуса действий, беспилотные воздушные системы, автономные боевые машины и т.п.
Как уже упоминалось выше, в испытаниях использовался вертолет UH-60A Black Hawk в полностью стандартной комплектации, в который силами специалистов компании Sikorsky и DARPA была установлена система ALIAS, частью которой является "фирменная" технология компании Sikorsky под названием MATRIX. Получившаяся система способна контролировать и выполнять все процедуры, связанные с полетом, включая запуск двигателей, проверки направления и скорости ветра, взлет, полет и приземление.
Вертолет был загружен медицинским грузом, весом 230 килограмм. Два пилота пригнали его в начальную точку, включили систему MATRIX и покинули борт. Под управлением системы MATRIX вертолет поднялся в воздух и пролетел самостоятельно 136 километров со скоростью 185 километров в час на высоте до 60 метров. При этом, вертолет огибал и использовал элементы ландшафта, оставаясь в зоне невидимости для радарных систем обнаружения.
По прибытии к месту назначения к вертолету был прицеплен груз, весом 1180 килограмм, который крепился при помощи 12-метрового троса. И после 30 минут полета в обратном направлении в программу испытаний была добавлена новая вводная, вертолет прибыл в другую точку, оставил там груз и принял на борт условно пострадавшего человека, в роли которого выступал манекен, одетый в военную форму.
Взлетев, вертолет взял курс на ближайшую станцию оказания медицинской помощи, а имеющееся на его борту специализированное устройство BATDOK, связанное с коммуникационными системами вертолета, контролировало состояние пострадавшего, передавая медикам данные в режиме реального времени.
"Мы считаем, что технология MATRIX уже готова для начала ее практического использования в армии, ведь ее можно использовать на вертолетах любого типа и предназначения" - рассказывает Игорь Черепинский (Igor Cherepinsky), один из руководителей компании Sikorsky, - "А наши новые вертолеты, Defiant X и Raider X, будут оснащаться подобными системами как говорится "из коробки"".