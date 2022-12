Астрономы зарегистрировали вспышку света, превосходящую Солнце по яркости в квадрильон раз

Не так давно ученым-астрономам удалось стать свидетелями невероятно мощной вспышки света, пришедшей к нам из далеких глубин Вселенной. Измеренная яркость этой вспышки в квадрильон раз превышает яркость свечения Солнца, и как это парадоксально не звучало бы, источником этой вспышки является самый темный из всех возможных космических объектов.Обсерватория Zwicky Transient Facility (ZTF) является астрономическим инструментом, который просматривает сразу большие участки неба в поисках быстрых переходных событий, пульсирующих световых сигналов от взрывов сверхновых, или следов перемещающихся объектов, таких как кометы и астероиды. 11 февраля этого года обсерватория зарегистрировала вспышку света в области, из которой ранее не прилетало ни единого фотона света.В течение нескольких следующих дней телескопы различных типов, разбросанные по различным уголкам земного шара, изучили это место в рентгеновском, ультрафиолетовом, оптическом и радио- диапазонах, с целью определения того, что же именно могло извергнуть в пространство такое огромное количество энергии. И сейчас у ученых уже имеется весьма достойный кандидат.Вспышка, которая получила название AT 2022cmc, вероятней всего, была порождена черной дырой, расположенной на удалении 8.5 миллиардов световых лет от нас. Этот огромный монстр "сожрал" звезду, которой не посчастливилось оказаться неподалеку, извергнув назад в пространство часть ее материи. Данный вид событий носит название TDE (Tidal Disruption Event), подобные события неоднократно наблюдались в прошлом, но AT 2022cmc, кроме того, что является самым ярким TDE, но и самым удаленным среди всех известных подобных событий.Так что же именно привело к излучению света такой потрясающей яркости? Во время некоторых TDE из материи погибающей звезды формируются джеты, потоки материи, разогнанные и извергаемые от полярных регионов черной дыры со скоростью в 99.99% от скорости света. Когда направление джета точно совпадает с направлением на Землю, то за счет эффекта Доплера эти потоки света кажутся намного более яркими, чем они есть на самом деле.Но даже если не принимать в расчет влияние эффекта Доплера, то черная дыра, породившая вспышку AT 2022cmc, находится в области, где наблюдается то, что можно охарактеризовать термином "энергетическое безумие". "Черная дыра поглощает звездную материю со скоростью половины массы Солнца в год" - пишут исследователи, - "Та область пространства буквально наполнена энергией в разрушительных количествах, и нам повезло, что мы смогли обратить на это внимание практически в самом начале, спустя приблизительно неделю с момента начала происходящего".Ученые считают, что подобные события будут наблюдаться несколько чаще, чем ранее. И это связано с тем, что глубины Вселенной начинают просматриваться более регулярно при помощи новых и более мощных астрономических инструментов.