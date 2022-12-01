ESO 415-19 - новый "экспонат" атласа необычных и странных галактик
На удалении 450 миллионов световых лет от Земли находится галактика под названием ESO 415-19, которая простирается через большую часть представленного ниже снимка, сделанного космическим телескопом Hubble Space Telescope. Внешне ESO 415-19 весьма похожа на достаточно обычную спиральную галактику, за исключением того, что ее спиральные рукава простираются далеко в глубины космического пространства. Эти длинные потоки звезд, скорее всего, являются последствием воздействия от другого космического объекта в далеком прошлом, и они придают галактике ESO 415-19 весьма необычную и специфическую форму.
Эта особенность галактики ESO 415-19 сделала ее интересной целью для наблюдений. Более того, эти наблюдения проводились в рамках программы формирования каталога "Arp Atlas of Peculiar Galaxies", в котором собраны все самые странные и необычные галактики, которые можно найти в глубинах Вселенной. Сейчас в этом каталоге уже находится множество причудливых одиночных галактик, эффектно взаимодействующих пар, троек и даже квинтетов. Эти "космические чудеса" разбросаны повсюду по ночному небу и телескоп Hubble способен делать их снимки мимоходом, во время, когда он перемещается от одной к следующей главной цели своих наблюдений.
Галактика ESO 415-19 была обнаружена во время наблюдений за областью, расположенной в созвездии Печи (Fornax constellation), которая в свое время являлась главной целью программы наблюдений Hubble Ultra Deep Field. Во время этой программы, которая реализовывалась в 2003 и 2004 году, телескоп сделал 800 снимков, совершив за это время 400 витков вокруг Земли.
В результате получился огромнейший снимок, на котором присутствует 10 тысяч галактик различных возрастов, начиная с момента, когда возраст Вселенной был равен 800 миллионам лет, и заканчивая практически нынешним временем. Самые ранние и дальние галактики на этом снимке видны как небольшие красноватые пятнышки, зато ближние к нам галактики имеют достаточно узнаваемые спиральные и эллиптические формы.
И так же, как ученые на Земле могут восстановить историю климатических изменений, изучая состав и структуру проб льда, взятых из ледников на разных глубинах, так и астрономы могут изучать историю эволюции Вселенной, просто анализируя данные снимка Hubble Ultra Deep Field.