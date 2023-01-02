Ученые определили, что космический корабль, прошедший сквозь червоточину, вполне может успеть отправить обратно сообщение
Никому из людей еще не доводилось воочию видеть червоточину, туннель в пространстве-времени, который соединяет напрямую две удаленные точки пространства и предоставляет возможность быстрого перемещения между этими двумя точками, и, возможно, между разными вселенными. Некоторые из ученых уже давно занимаются изучением червоточин, создавая различные компьютерные модели этого феномена. И, к сожалению, все известные типы червоточин являются чрезвычайно нестабильными, они схлопываются после прохождения сквозь них более-менее значимой массы материи. Но пока еще не ясно, насколько быстр этот процесс, и что это может означать для чего-то или кого-то, перемещающегося сквозь червоточину.
Не так давно группа ученых из Массачусетса составила очередную модель, целью которой являлось изучение реакции червоточины на прохождение физического объекта сквозь нее. И полученные результаты показали, что у космического корабля, прошедшего сквозь червоточину, может остаться достаточно времени для того, чтобы отправить обратно сообщение, скажем так, об успешном прохождении, к примеру.
"Наши результаты показывают, что для получения информации о том, что находится на другом конце туннеля червоточины, необязательно посылать туда космический корабль и пытаться вернуть его потом назад" - рассказывает Бен Кэйн (Ben Kain), ученый-физик, - "Для этого достаточно отправить туда небольшой зонд и до момента схлопывания червоточины у него будет достаточно времени для того, чтобы отправить назад сообщение при помощи лазера".
Однако, некоторые из исследований показали, что червоточины могут сохранять стабильность в течение длительного времени, достаточного для перемещения космического корабля туда и назад. Все это зависит от наличия в данной области пространства весьма экзотической формы материи, которую Бен Кэйн "призрачной материей" (ghost matter).
С теоретической точки зрения, призрачная материя реагирует на силы гравитации совершенно противоположным способом, нежели обычная материя. Яблоко из призрачной материи никогда бы не упало с дерева Ньютону на голову, вместо этого, оно начало бы подниматься вверх. И как это ни парадоксально, Общая теория относительности Альберта Эйнштейна вполне допускает существование такого.
Когда ученые ввели в модель червоточины проходящий сквозь нее поток призрачной материи, то червоточина стабилизировалась и даже начала расширяться. При этом, такой же поток обычной материи привел бы к коллапсу червоточины, после чего на ее месте осталось бы нечто, напоминающее миниатюрную черную дыру. Но этот процесс достаточно медленный, и сигналы, передаваемые со скоростью света, успели бы пройти, прежде чем туннель червоточины полностью закрылся.
Вполне естественно, что когда люди обнаружат первую червоточину и смогут к ней добраться, то никто не будет сразу посылать туда живых людей. "Это будет видеокамера и полностью автоматическая капсула с "билетом в один конец"" - утверждает Бен Кэйн, - "И в таком случае мы сможем получить видео или снимки того, что находится на той стороне".
Как и положено, исследования группы Бена Кэйна вызвали волну скептицизма в научном сообществе. "Все это весьма похоже на постулирование вещей, которые, возможно, даже и не существуют в реальности" - пишут оппоненты, - "Есть множество вещей, которые можно описать математически, но которые не имеют к реальности никакого отношения".
Тем не менее, работа группы Бена Кэйна является еще одним вкладом в копилку знаний человечества. И она демонстрирует еще один способ использования червоточин для перемещений по Вселенной или за ее пределы, не полагаясь на "помощь" сомнительного понятия призрачной материи.