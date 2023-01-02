Марсоход Curiosity обнаружил залежи опалов, которые могут стать источником воды для астронавтов

Марсоход недавно обнаружил на Красной Планете целые залежи крайне ценных минеральных ресурсов, опалов. И эти залежи будут интересовать исследователей Марса отнюдь не в качестве источника материала для драгоценных украшений, ведь опал является минералом, в составе которого в связанном состоянии находится достаточно много воды.Опал формируется, когда обильные дожди поливают скалы, богатые кварцем, формируя раствор, который скапливается в трещинах и расщелинах. Со временем этот раствор насыщается, кристаллизуется и формирует минерал, который может иметь серый унылый цвет, или же наоборот, сиять различными цветами в солнечном свете. На Земле большие месторождения опалов находятся в Австралии и Эфиопии, и теперь нам стал известен еще один источник опалов - Марс.На многих старых снимках, сделанных марсоходом Curiosity, можно встретить разломы и выходы на поверхность пород, имеющие явно выраженный более светлый оттенок. Образцы пород из таких мест уже были взяты и проанализированы марсоходом, но в своих новых исследованиях ученые из Аризонского университета провели повторный анализ имеющихся данных при помощи новых методов.Основными компонентами проанализированных пород являются кварц и вода, составные части опалов. И везде, где марсоход Curiosity брал образцы в подобных местах, состав и соотношение компонентов приблизительно одинаковы."Наш новый анализ показал поразительное сходство между всеми участками и выходами на поверхность светлых пород" - рассказывает Трэвис Габриэль (Travis Gabriel), ведущий исследователь, - "То, что такие участки весьма распространены и, вероятно, полны опалами, является невероятным открытием, которое может оказать сильное влияние на планы дальнейшей колонизации Красной Планеты".Отметим, что данный случай является не первым разом, когда подобные опалам минералы были обнаружены на Марсе. Еще в 2008 году камеры орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter зафиксировали большие, бледные участки гидратированного кварца в некоторых областях планеты. И сейчас мы получили доказательство того, что данный тип материалов гораздо более распространен на Красной Планете, чем это считалось ранее.Наличие большого количества залежей опалов на Марсе означает, что вода присутствовала на планете гораздо дольше. И даже когда поверхность уже высохла, более глубокие слои оставались пригодными для микробиологической жизни еще очень долгое время.Как уже упоминалось выше, опалы и подобные им минералы могут стать источником воды для людей. Вода, заключенная в кристаллической структуре этих минералов, может быть извлечена путем дробления и нагрева получившегося порошка. Согласно первоначальным оценкам, 1-метровая залежь марсианских опалов, глубиной 0.3 метра, может содержать до 5.7 литров воды.В ближайшем времени к исследованиям этой проблемы подключится и марсоход Perseverance, который в настоящее время занимается поисками следов жизни в районе кратера Джезеро, в месте, где также могут залегать большие количества опалов и подобных им минералов.