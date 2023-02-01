Пространственные червоточины могут работать как линзы, фокусирующие и усиливающие свет в сотни тысяч раз
Группа ученых-астрофизиков из нескольких китайских научных учреждений нашла и представила теоретические доказательства того, что если пространственные червоточины существуют в реальности, то при некоторых условиях они могут работать, подобно линзам, усиливающими свет в сотни тысяч раз. Это является следствием новых теорий, разработанных учеными, и, несмотря на их фантастичность, некоторые из этих теорий могут иметь возможные области практического применения.
В своих исследованиях китайские ученые задались вопросом, если черные дыры и другие массивные космические объекты своей гравитацией создают эффекты микролинз, то обладают ли чем-то подобным червоточины?
Конечно, ответ на вопрос, вызывают ли червоточины эффект микролинз, должен следовать за ответом на вопрос, существуют ли они в реальности? Однако, Общая теория относительности Альберта Эйнштейна и некоторые другие теории вполне способны объяснить - возможно ли такое в принципе?
И в своих исследованиях китайские ученые показали, что существует возможность вычисления силы деформации света в зависимости от электрического заряда, связанного с самой червоточиной. Помимо этого, ученые обнаружили теоретические доказательства того, что микролинзы, создаваемые червоточиной и черной дырой, будут весьма и весьма подобны по многим параметрам.
Однако, у микролинз от черных дыр и червоточин все же имеются отличия. Черные дыры, в зависимости от условий в окружающем их пространстве, способны преломить и разделить света так, что наблюдатель сможет увидеть достаточно большое количество "копий" объекта, находящегося за черной дырой.
Но, принимая во внимание геометрию и математические теоретические описания червоточин, ученые рассчитали, что микролинза червоточины произведет максимум три копии, две тусклых и почти невидимых, и одну - очень яркую. Но самым интересным оказался последующий расчет коэффициента усиления микролинзы червоточины, в некоторых случаях этот коэффициент может достигать ста тысяч и даже еще больших величин.
Описанное выше различие является на сегодняшний день единственным способом дифференцировать черные дыры от червоточин по их микролинзам. И, принимая во внимание громадное значение коэффициента усиления микролинз червоточин, они, червоточины, могут стать новым инструментом изучения космических объектов, которые в буквальном смысле находятся на другом краю Вселенной и невидимы никакими другими способами.