Телескоп James Webb запечатлел звезду редкого типа, переходящую грань между жизнью и смертью

Помимо ошеломляющих снимков туманностей, звезд и галактик, космический телескоп James Webb Space Telescope
является идеальной платформой для изучения космической пыли. С первого взгляда это звучит не очень захватывающе, но современные космологические модели и теории не могут объяснить того большого количества пыли, которая наблюдается в доступной нам области Вселенной. Некоторые из ученых подозревают, что ключом к объяснению избыточного количества пыли являются звезды редкого типа, так называемые звезды Вольфа-Райе
(Wolf-Rayet stars), и недавно телескоп James Webb запечатлел такую звезду во всех деталях и подробностях.
Звезда WR 124 сейчас находится на грани перехода "между жизнью и смертью", на этапе, через который проходят немногие из крупных звезд. Эта звезда уже пережгла все запасы термоядерного топлива в своих недрах, и сейчас в ней формируется большое количество более тяжелых элементов. Этот процесс сопровождается выбросом в окружающее пространство огромных количеств материи, а завершится все это катастрофическим взрывом сверхновой.
Материя, извергнутая в космос звездой WR 124, формирует вокруг нее туманность под названием M1-67. Пыль этой туманности постепенно охлаждается, и спектр ее свечения перемещается в инфракрасный диапазон. И телескоп James Webb, работающий как раз в инфракрасном диапазоне, видит в недрах туманности M1-67 детали, которые недоступны другим астрономическим инструментам, в том числе и телескопу Hubble.
Камера NIRCam (Near-Infrared Camera) телескопа James Webb может видеть "волны" разреженного газа и пыли, окружающей туманность, в центре которой находится яркая сверхгорячая звезда. А камера MIRI (Mid-Infrared Instrument) демонстрирует нам все детали структуры туманности, сформированной из выброшенной звездой материи.
Изначально звезда WR 124 имела массу, превосходящую массу Солнца в 30 раз, но сейчас она уже выбросила в пространство материю в количестве 10 солнечных масс. Астрономы предполагают, что потеря массы звездой WR 124 будет продолжаться еще несколько сотен тысяч лет, после чего произойдет взрыв сверхновой, который еще больше разметает материю туманности M1-67 по окружающему пространству.
Как уже упоминалось выше, звезды Вольфа-Райе
могут являться ключом к объяснению большого количества пыли в космосе, ведь они извергают огромное количество материи перед взрывом сверхновой. И эта пыль является отнюдь не инертной материей, она является строительным материалом для звезд, планет и астероидов. Более того, в этой же пыли содержатся тяжелые химические элементы и сложные молекулы, которые могут являться стандартными блоками для зарождения различных форм жизни.
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