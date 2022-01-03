Ocean Battery - хранение энергии возобновляемых источников прямо на дне океана
Известно, что возобновляемые источники экологически чистой энергии имеют весьма непостоянный характер, периоды света Солнца, сила ветра и морских волн практически никогда не соответствуют периодам, когда люди нуждаются в большем количестве энергии. И для решения этой проблемы сейчас создаются буферные хранилища энергии наподобие гигантских мегабатарей компании Тесла. Но такой подход является далеко не единственно возможным, другим видом буферного хранилища энергии является проект Ocean Battery, в рамках которого хранение энергии будет осуществляться в районе морского дна, а для собственно хранения будет использоваться давление морской воды.
Разработанное датской компанией Ocean Grazer, хранилище Ocean Battery будет располагаться на морском дне рядом с фермами оффшорных ветрогенераторов, солнечных и приливных электростанций. Система состоит из трех компонентов, функционирующих вместе подобно дамбе гидроэлектростанции.
Одним из компонентов является заложенное под поверхностью морского дна бетонное хранилище, емкостью до 20 миллионов литров, заполненное пресной водой. Система трубопроводов, насосов и турбин соединяет это хранилище с хранилищем на поверхности морского дна, изготовленным из эластичного материала. Избыточная энергия из возобновляемых источников используется для перекачки воды из нижнего в верхний (эластичный) резервуар, который, при этом раздувается. В обратной ситуации вода из верхнего резервуара, под воздействием давления морской воды, подается в нижнее хранилище, вращая по пути турбины электрогенераторов.
Предварительные расчеты, проведенные специалистами компании Ocean Grazer, показывают, что эффективность системы Ocean Battery будет находиться в диапазоне от 70 до 80 процентов. Система рассчитана на эксплуатацию в течение минимум 20 лет, а количество циклов ее работы не ограничивается на протяжении всего срока службы. Одно хранилище может аккумулировать энергию в количестве 10 МВт*ч, но система Ocean Battery является легко масштабируемой, для увеличения ее емкости просто добавляется нужное количество дополнительных хранилищ. А проблема увеличения выходной мощности и скорости накопления энергии просто решается путем установки дополнительных насосов и турбин.
Отметим, что проект Ocean Battery является далеко не первым подобным проектом. Да и возможности этого, и других таких проектов не могут полностью удовлетворить все потребности во всех возможных сценариях и стать решением глобальной проблемы хранения энергии из возобновляемых источников. Однако этот проект, наряду с другими не менее инновационными проектами, может стать одной из частей сложного комплексного решения.