На лазерной установке NIF впервые в истории был "зажжен" реальный термоядерный синтез
Во вторник, 13 декабря этого года, представители американского Министерства энергетики объявили о том, что в недрах установки National Ignition Facility (NIF), являющейся самой большой и мощной лазерной установкой в мире, впервые в истории был "зажжен" реальный термоядерный синтез. Количество энергии, выделившейся в результате слияний ядер атомов легких элементов, значительно превысило количество затраченной энергии, и данное достижение открывает путь к будущему, построенному на базе безграничных источников экологически чистой энергии.
Знаменательное событие случилось 5-го декабря этого года, когда 192 лазера установки NIF, находящейся во ведении Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса (Lawrence Livermore National Laboratory, LLNL) сфокусировали 2.05 МДж энергии ультрафиолетового света на крошечном шарике из замороженного термоядерного топлива. Этого оказалось достаточно для поджига самоподдерживающихся реакций термоядерного синтеза, общий энергетический "выхлоп" от которых составил 3.15 МДж, практически в полтора раза больше количества затраченной энергии.
Отметим, что это не первый раз в истории, когда на установке NIF был получен положительный энергетический баланс. Но во всех предыдущих экспериментах количество полученной от термоядерного синтеза энергии превышало количество затраченной энергии на доли или малые единицы процентов, что нельзя было считать существенным достижением в отличие от последнего события.
"Все это является значительным успехом ученых и сотрудников NIF, которые посвятили всю их жизнь и карьеру тому, чтобы сделать термоядерный синтез реальностью. И данное достижение должно "зажечь" еще более длинную цепочку новых открытий" - заявила Дженнифер М. Грэнхолм (Jennifer M. Granholm), американский Министр энергетики на пресс-конференции, - "Администрация стремится всячески поддерживать наших ученых мирового класса, к которым, безусловно относится и команда NIF, чья работа поможет в решении самых сложных и насущных проблем человечества. И, благодаря этой работе, будущее человечества может быть обеспечено экологически чистой энергией, что позволит остановить череду климатических изменений".