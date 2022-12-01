Искусственный интеллект научился перемещать отдельные атомы при помощи самого маленького в мире манипулятора
В одном из исследований ученым удалось создать в недрах вакуумной камеры звездообразную решетку из отдельных атомов серебра. Но, в данном случае, высокоточным размещением атомов в узлах этой решетки занимались отнюдь не люди, исследователи использовали одну из форм искусственного интеллекта, называемую глубинным обучением с подкреплением (deep reinforcement learning), который, методом проб и ошибок, самостоятельно обучился перемещать атомы, размер каждого из которых составляет доли нанометра.
Почему же ученых так сильно интересуют возможности точных перемещений отдельных атомов? Это используется в технологиях созданий различных атомарных устройств, таких, как транзисторы, ячейки памяти и т.п. Материалы, построенные атом за атомом, а не полученные при помощи обычных химических способов, демонстрируют иногда весьма уникальные свойства, имеющие отношение к сверхпроводимости или квантовым состояниям, к примеру.
Основной областью использования технологии глубинного обучения с подкреплением является робототехника. "Мы также делаем манипуляторы, управляемые при помощи данной технологии, только действующие на наноразмерном уровне" - рассказывает Ай-Жу Чен (I-Ju Chen), исследователь из университета Аальто, - "И это позволило нам избавиться от однообразного ручного труда, который использовался ранее".
Решетка из атомов серебра является демонстрацией эффективности работы искусственного интеллекта. Получив задачу, искусственный интеллект самообучался ее выполнению в течение суток, а на создание конечного варианта решетки ушло всего менее одного часа.
Применение такого подхода в области материаловедения является новшеством, которое в будущем сможет значительно двинуть вперед область нанопроизводства и сделать реальностью такие понятия, как молекулярные нанофабрики и т.п., являющееся сейчас лишь предметом научной фантастики.