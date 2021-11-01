Самый яркий источник рентгеновских лучей - революция в области медицинской рентгенографии

Инновационный метод, в котором используются рентгеновские лучи, произведенные одним из самых современных ускорителей частиц, позволяет получать трехмерные изображения органов человеческого тела с беспрецедентным на сегодняшний день уровнем детализации. Одним из первых снимков, сделанных при помощи новой технологии, является снимок легкого человека, погибшего от вируса COVID-19, который уже позволил медикам выяснить множество новых деталей того, как этот вирус вмешивается и нарушает процесс оксигенации крови.Новая технология получила название HiP-CT (Hierarchical Phase-Contrast Tomography), она является технологией рентгеновской томографии, позволяющей производить съемку внутренних органов с разрешающей способностью в 1 микрон, что в 100 раз лучше разрешающей способности обычной технологии компьютерной томографии.Ключевым моментом технологии HiP-CT является использование синхротронного ускорителя частиц ESRF (European Synchrotron Research Facility), который недавно прошел через этап глубокой модернизации ESRF-EBS (Extremely Brilliant Source upgrade). После этой модернизации в распоряжении ученых появился синхротрон уже четвертого поколения, который является самым ярким источником рентгеновского излучения в мире на сегодняшний день. Процедура модернизации увеличила яркость источника в 100 раз, и теперь его яркость в 100 миллиардов раз превышает яркость медицинских рентгеновских аппаратов, устанавливаемых в обычных больницах.Имея виды на новую технологию, группа исследователей из Университетского колледжа в Лондоне уже запустила проект под названием Human Organ Atlas, целью которого является заполнение пробелов в наших знаниях анатомии человеческого тела. С технической точки зрения этот проект реализован в виде общедоступного онлайн-ресурса, на котором уже сейчас представлены высококачественные снимки некоторых ключевых органов человеческого тела, включая мозг, почки, сердце и селезенку. Также есть снимки здорового легкого и легкого, пораженного COVID-19, глядя на которые можно провести сравнение и сделать ряд выводов.В будущем в обработке данных проекта Human Organ Atlas будут использованы технологии искусственного интеллекта, которые позволят взять данные технологии HiP-CT, MRI-сканирования и снимки компьютерной томографии, и объединить это все в единый набор, предоставляющий медикам недостижимый на сегодняшний день уровень детализации.