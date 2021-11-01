Таинственный сигнал, вроде бы содержащий признаки внеземного технологического происхождения, оказался очередной пустышкой

В самом конце прошлого года мы рассказывали нашим читателям об обнаружении интригующего сигнала
, который по многим признакам можно было отнести к сигналам внеземного технологического происхождения
. Сигнал, получивший название BLC1 (Breakthrough Listen Candidate 1), был найден сотрудниками проекта Breakthrough Listen
Initiatives в данных, собранных радиотелескопами, наблюдавшими за ближайшей к нам звездной системой, Проксимой Центавра (Proxima Centauri). А параметры этого сигнала не попадают ни под какой-либо из известных шаблонов астрофизических процессов или любого вида технологической деятельности человечества.
История сигнала BLC1 началась в апреле 2019 года, когда некоторые из участников проекта начали наблюдения
за системой Проксимы Центавра. Эта система находится на удалении 4.22 световых года от нас, она является нашим самым близким "звездным соседом", тем не менее, яркость звезды этой системы слишком мала для того, чтобы ее можно было увидеть невооруженным глазом. В системе Проксимы имеется планета, сопоставимая по размерам с Землей, Proxima Centauri b. Ее поверхность, согласно имеющейся информации, подвержена жесткому влиянию резких изменений "космической погоды"
, что, впрочем, не исключает возможности зарождения и существования там каких-либо крайне экзотических форм жизни.
В любом случае, Проксима Центавра с очень большим процентом вероятности станет первой системой, которую посетят люди в далеком будущем. А пока человечество лишь вынашивает планы отправки туда крошечных спутников-зондов
, которые будут добираться до этой системы около 20 лет
.
Продолжил историю сигнала BLC1 в 2020 году Шэйн Смит (Shane Smith), который в рамках летней студенческой программы присоединился к проекту. И именно он обнаружил сигнал BLC1 в данных, собранных австралийским радиотелескопом Паркса. Основная научная группа проекта Breakthrough Listen моментально заинтересовалась находкой и для изучения этого феномена была создана отдельная группа, которая провела целый ряд тестов, большинство из которых были совершенно новыми.
Эта группа подвергла тщательной проверке каждый из признаков сигнала BLC1, который указывает на внеземное технологическое происхождение, а совокупность этих признаков характеризуется термином "техноподпись".
К этим признакам относится следующее:
- Сигнал BLC1 исходит только из района системы Проксима Центавра и ученым не удалось уловить даже отголоски этого сигнала с других направлений, как это бывает с сигналами естественного происхождения.
- Спектр сигнала занимает очень узкий диапазон частот, в то время, как сигналы от звезд и других астрономических источников имеют более широкую полосу.
- Частота сигнала BLC1 медленно дрейфовала в течение 5-часового промежутка времени наблюдений. Такой дрейф - это ожидаемое явление для любого удаленного источника радиоволн, движение которого вызывает эффект Доплера.
- Сигнал наблюдался в течение нескольких часов, что отличает его от кратковременных помех, вызываемых сигналами со спутников, летящих самолетов и т.п.
Тем не менее, анализ, проведенный научной группой, показал, что радиосигнал BLC1 с большим процентом вероятности является всего лишь помехами от нескольких совпавших по времени процессов деятельности человечества. Конечно, пока еще неизвестно, что же именно вызвало появление такого странного сигнала, но известен процесс, его породивший, который называется интермодуляцией (intermodulation). Это явление происходит, когда смешиваются два сигнала с различными частотами и это смешение приводит к появлению третьего сигнала с весьма экзотическими параметрами.
Отметим, что явление интермодуляции хорошо известно всем любителям рок-музыки, именно оно придает звучанию гитар в роке их столь характерное звучание. А достигается все это за счет перегрузки усилителя сигнала, который добавляет свои искажения к чистому гармоническому сигналу от гитарных струн. Вероятно, что и сигнал BLC1 является своего рода искажениями от какого-нибудь устройства радиотелескопа
с перегруженным радиочастотным усилителем.
Случай с сигналом BLC1 указывает нам на необходимость улучшения наших астрономических инструментов и создание более широкого ряда новых тестов, через которые будут проходить все подобные сигналу BLC1 находки. А в том, что такие находки будут, не возникает и малейших сомнений, ведь Проксима Центавра - это всего лишь одна из миллиардов звезд в галактике Млечного Пути.