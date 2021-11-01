Марсоход Curiosity обнаружил ранее неизвестные органические молекулы в марсианском песке

Используя один из своих бортовых инструментов, марсоход Curiosity
, который уже можно отнести к разряду "марсианских долгожителей
", обнаружил следы ранее неизвестных органических молекул в образцах, собранных на поверхности планеты. К сожалению, ни одна из этих молекул не является надежным маркером существования жизни, тем не менее, данный случай стал доказательством работоспособности новой технологии анализа, которая была применена в первый раз и которая не требует измельчения анализируемого материала в порошок при помощи бура марсохода.
Напомним нашим читателям, что ближе к концу 2016 года марсоход готовился к отбору образцов, находясь в районе основания горы Шарп
. И во время этой подготовки произошел внезапный отказ оборудования буровой установки
марсохода. Вместо того, чтобы прервать выполнение миссии до момента установления и ликвидации причины неисправности, руководство миссии просто немного изменило приоритеты.
Пока инженеры миссии "сражались" с неисправностью буровой установки, научная часть миссии произвела анализ образцов песка, отобранных в месте под названием Ogunquit Beach при помощи так называемой "влажной химической лаборатории" марсохода. В состав этой лаборатории входят девять емкостей со специальным растворителем, каждая из которых может быть использована только один раз. Поэтому исследователи не расходуют почем зря ресурс этой лаборатории и подходят к выбору образцов для анализа с особой тщательностью.
Органические соединения, содержащиеся в образцах марсианских пород, как правило, слишком сложны для того, чтобы их можно было обнаружить каким-либо прямым способом. При нагреве образцов, методе, который является главным исследовательским методом, органические молекулы расщепляются на более простые части, которые идентифицируются при помощи газового хроматографа, масс-спектрометра и других инструментов. Затем ученые пытаются вычислить то, какие же исходные органические молекулы изначально содержались в анализируемых образцах.
Но "влажная химическая лаборатория" предлагает более тонкий и точный метод анализа, чем расщепление органики нагревом
. В одноразовых емкостях этой лаборатории содержится растворитель, тщательно подобранная смесь химически активных реагентов. Попав в этот состав, любые органические молекулы вступают в химические реакции с реагентами, и по результатам химических реакций можно более точно установить вид исходных молекул.
И в первый раз возможности "влажной химической лаборатории" были задействованы в 2016 году. Первый же анализ состава песка из места Ogunquit Beach принес массу неожиданностей. Изначально ученые предполагали, что этот песок не будет достаточно богат на органические соединения, но в процессе анализа были найдены аммиак, бензойная кислота и некоторые другие органические вещества, которые никогда ранее еще не попадались ученым во время проведения исследований на Марсе.
О сложности проведенной работы говорит тот факт, что данные для исследований были получены в конце 2016 года, за целый год до того момента, когда инженерам НАСА удалось "вернуть к жизни" буровую установку
марсохода, а результаты были получены и опубликованы только сейчас, спустя несколько лет.
Также имеется информация, что "влажная химическая лаборатория" марсохода была использована еще один раз в 2019 году для анализа образцов глинистых отложений, отобранных на склонах горы Шарп
. Но, по всей видимости, данные от этого анализа находятся в обработке, так как ни один из результатов еще не был опубликован.
Руководство миссии планирует проведение еще ряда анализов при помощи "влажной химической лаборатории", и сейчас рассматривается вариант возвращения других образцов, собранных марсоходом Curiosity на Землю, где может быть проведен более глубокий, более тщательный и точный их анализ.