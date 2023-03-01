SDA - спутники-патрульные, которые будут защищать другие спутники от враждебных действий в космосе

Согласно имеющимся данным, сегодня в космосе находится порядка 8 тысяч искусственных спутников различного назначения, и за последующие 10 лет это количество может увеличиться до 100 тысяч. Достаточно значимое количество из этих спутников входят в различные глобальные системы, от функционирования которых зависят некоторые жизненно важные области человеческой цивилизации. И, вполне естественно, что спутники критически важных систем рассматриваются в качестве первоочередных целей потенциальным противником, а другие стороны уже начинают принимать соответствующие меры по защите своих интересов в космическом пространстве.Одной из таких мер по защите интересов в космосе представляет собой подписанное недавно соглашение между известной американской компанией Northrop Grumman и японской компанией из Токио IHI Corporation. Целью этого соглашения является создание малогабаритных, но высокоскоростных и высокоманевренных спутников-патрульных SDA (Space Domain Awareness), которые будут защищать японские коммерческие спутники от опасных маневров и действий потенциально враждебных космических аппаратов.С учетом того, что в космосе все чаще и чаще случаются инциденты, когда неопознанные и подозрительные космические аппараты сближаются со спутниками и начинают выполнять неподалеку опасные маневры, японское правительство в 2022 году выдало карт-бланш на реализацию программы SDA, в рамках которой будут разработаны вышеупомянутые спутники-патрульные, сервисные спутники, которые будут осуществлять заправку и обслуживание патрульных, и вся необходимая другая инфраструктура.На текущий момент нет никакой достаточно подробной технической информации касательно программы SDA. Известно лишь только, что в конструкции спутников-патрульных будет использоваться одна из универсальных спутниковых платформ компании Northrop Grumman, на которые будет установлено необходимое оборудование и двигательные системы от IHI Corporation."Сейчас мы наблюдаем неуклонное увеличение военного потенциала в космическом пространстве. И мы должны научиться распознавать и своевременно реагировать на возникающие угрозы" - рассказывает Фумихару Намики (Fumiharu Namiki), один из руководителей компании IHI Corporation, - "Большой опыт в этом деле компании Northrop Grumman делает ее лучшим партнером для достижения наших целей. И мы надеемся, что совместными усилиями мы обеспечим сохранение мира в космическом пространстве".