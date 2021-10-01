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Создан новый тип металинз, фокусирующих свет при помощи сверхглубоких отверстий

Металинза


Метаповерхности - это поверхность определенного типа материала, на которой созданные упорядоченные решетки из наноструктур, за счет чего такие поверхности могут взаимодействовать со светом весьма необычными способами. В настоящее время в большинстве случаев на поверхности размещаются наноструктуры в виде столбиков различной толщины и высоты, что позволяет фокусировать, преломлять и контролировать свет другими способами. Было замечено, что большая высота наностолбиков может дать метаповерхности в целом больший уровень контроля над светом. Однако увеличивать высоту наностолбиков выше определенных пределов не предоставляется возможным, некоторые из них искривляются и цепляют соседние элементы наноструктуры, а другие и вообще падают на поверхность.

А что если вместо создания высоких наноструктур использовать нечто совершенно противоположное? Именно такая идея пришла в голову исследователям из Школы Технических и прикладных наук (School of Engineering and Applied Sciences, SEAS) Гарвардского университета. И они разработали метаповерхность, своего рода условно плоскую металинзу, способную фокусировать падающий на нее свет в одну точку при помощи "сетки" очень глубоких и очень узких отверстий в теле этой линзы.

На поверхности опытной металинзы было сделано около 12 миллионов отверстий. Эти отверстия были просверлены в силиконовой мембране, толщиной 5 микрометров, при этом, ширина каждого отверстия составляет несколько сотен нанометров. Форматное соотношение этих отверстий, отношение их высоты к толщине равняется почти 30 к 1. И данный случай является первым в истории, когда элементы с подобным форматным соотношением были использованы в области метаоптики.

Отверстия в теле металинзы


"Если бы мы попытались сделать наностолбики с таким форматным соотношением, то они все попадали бы, и метаповерхность не смогла бы работать должным образом" - пишут исследователи, - "Создание отверстий позволяет получить теоретически неограниченное значение форматного соотношения, не жертвуя ни толикой механической надежности. И теперь на основе таких метаматериалов мы можем создавать большие линзы, открывая путь оптическим устройствам следующих поколений".

Более того, отверстия в теле металинз могут быть заполнены материалами с нелинейными оптическими характеристиками и жидкими кристаллами, что позволит реализовать технологии активного управления и модуляции света в очень широком диапазоне оптического спектра.

А сами опытные образцы "дырявых" металинз были изготовлены на стандартном оборудовании и при помощи стандартных технологий производства полупроводниковых приборов, что позволит развернуть масштабное производство новых оптических устройств уже в самом ближайшем будущем.


Ключевые слова:
Металинза, Метаповерхность, Структура, Отверстие, Толщина, Свет

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