Под километровой толщей антарктических льдов была обнаружена совершенно новая и весьма странная форма жизни

Бурение антарктических льдов на глубину порядка одного километра и обнаружение там новых и странных форм жизни весьма походит на начало какого-нибудь фильма из разряда ужасов и научной фантастики. Однако, все это является достаточно точным описанием открытия, сделанного учеными британского Антарктического управления, которые первыми открыли жизнь, существующую на постоянной основе во весьма "неприветливой" холодной окружающей среде.Согласно общепринятому мнению, если двигаться вглубь антарктических льдов, то с одновременным повышением давления и понижением температуры шансы найти там жизнь стремительно уменьшаются и становятся почти равными нулю. И когда ученые начинали бурение скважины в районе шельфового ледника Фильхнера-Ронне (Filchner-Ronne Ice Shelf), расположенного в районе юго-восточного побережья моря Уэдделла, их надежды найти там жизнь были крайне малыми.Точка бурения находится на удалении почти 300 километров (160 морских миль) от открытого моря, а глубина пробуренной скважины составила 900 метров. И оказалось, что на такой глубине подо льдом, при температуре -2.2 градуса Цельсия, может существовать совершенно новая разновидность жизни, которая, по всей видимости, чувствует себя достаточно неплохо в таких условиях."Все это идет вразрез со всеми имеющимися теориями касательного того, какие типы жизни могут существовать в таких условиях" - пишут ученые. На приведенных ниже снимках и видео четко видно организмы, которые, по всей видимости, фильтруют воду, извлекая оттуда питательные вещества. Фотосинтез не может являться источником питательных веществ на такой глубине, а расстояние до ближайшего источника, которым является океан, составляет минимум тысячу миль. И это является самой большой загадкой, связанной с новыми формами жизни."Другие организмы, существующие подо льдом, черпают питательные вещества из тающего льда или синтезируют их сами, используя малые количества проникающего в воду метана" - объясняют ученые, - "Нам пока неизвестно, как питаются эти новые организмы, и мы не сможем узнать о них больше, пока мы не опустим в скважину специальные инструменты, которые позволят нам получить образцы".На нынешний момент времени сделанное открытие является источником большого количества вопросов, чем полученных ответов. Еще совершенно непонятно, сколько по времени существует жизнь в точке, куда была пробурена скважина? Насколько распространенной является эта форма жизни? Является ли эта форма жизни "замороженными" остатками первых примитивных форм жизни на Земле, из которых впоследствии развились более сложные формы? И, как уже упоминалось выше, ответы на большинство этих и других вопросов могут быть получены после того, как ученым удастся получить первые реальные образцы тканей новой формы жизни.