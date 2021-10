Команда CERBERUS стала победителем конкурса DARPA Subterranean Challenge

Несколько лет назад мы рассказывали нашим читателям о конкурсе Subterranean Challenge , проводимом американским Управлением перспективных исследовательских программ Пентагона DARPA. В рамках этого конкурса команды-участники должны были разработать и использовать роботов для того, чтобы исследовать и проложить путь в подземельях различной природы. И недавно был проведен финал конкурса Subterranean Challenge, победителем которого стала международная команда CERBERUS, завоевавшая главный приз в 2 миллиона американских долларов.В рамках конкурса роботы действовали в трех видах подземной окружающей среды - Tunnel Systems, систем шахт искусственного происхождения, Urban Underground, системы метро и городских подземных коммуникаций, и Cave Networks - системы пещер естественного происхождения. Для каждого вида был разработан ряд уникальных заданий, которые команды-участники выполняли за последние три года.Абсолютно все задания конкурса Subterranean Challenge удалось выполнить девяти командам, которые работали в режиме виртуальной реальности, другими словами их роботы действовали только в виртуальной среде. И, естественно, приз за такое участие был намного меньшим - 750 тысяч долларов. Еще восемь команд выполняли задания в реальных пещерах и подземельях, при этом команда CERBERUS была единогласно признана абсолютным победителем.Акроним CERBERUS расшифровывается как CollaborativE walking and flying RoBots for autonomous ExploRation in Underground Settings. Состав команды был достаточно "пестрым" в нее входили представители Невадского университета, Калифорнийского университета в Беркли, ETH Zurich , Норвежского университета естественных и технических наук (NTNU), Оксфордского университета, компаний Sierra Nevada Corporation и Flyability, производителя беспилотных летательных аппаратов.Команде CERBERUS удалось стать победителем, успешно определив местоположение 23 из 40 артефактов, размещенных в различных местах. При этом, команда использовала возможности, как беспилотных летательных аппаратов, так и шагающих четвероногих роботов ANYmal C производства швейцарской компании ANYbotics."Наша команда с самого начала сделала основную ставку на применение комбинации летающих и шагающих роботов" - рассказывает доктор Костас Алексис (Dr. Kostas Alexis), ученый из NTNU и руководитель команды CERBERUS, - "Это дало нам большие преимущества, но и потребовало множества усилий, потраченных на разработку самих роботов и программного обеспечения , которое позволило объединить усилия роботов разных типов".