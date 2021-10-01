Роботы-муравьи научились выстраивать из своих тел мосты и лестницы, помогающие им преодолевать препятствия

В природе муравей, столкнувшись с непреодолимым препятствием на своем пути, сигнализирует находящимся неподалеку собратьям, которые собираются вместе и могут даже построить "живой" мост, лестницу из собственных тел или общими усилиями помочь донести большой, но лакомый кусочек до муравейника. И не так давно исследователи из университета Нотр-Дама создали "рой" роботов-муравьев
, в которых заложены такие же принципы коллективного поведения
, значительно расширяющие их возможности.
Конечно, роботы-муравьи
очень далеки от своих живых собратьев по виду, строению тела и размерам
. Их тело, состоящее из частей, изготовленных на трехмерном принтере, достигает в длину порядка 20 сантиметров. Внутренности робота включают литий-полимерную аккумуляторную батарею, микропроцессор, приводы, фронтальный светочувствительный датчик, и два магнитных датчика, расположенные в передней и задней части робота.
Когда такой робот, двигаясь по сложной местности, заходит в тупик или натыкается на непреодолимое препятствие, он, при помощи беспроводных технологий
, подает сигнал другим подобным роботам, находящимся в непосредственной близости. После того, как другие роботы прибывают к роботу, подавшему сигнал о помощи, они используют магнитные датчики и выстраивают свои тела в определенной ориентации. Обмениваясь данными и информацией от датчиков, роботы могут выстроить мост, пересекающий разрыв на пути, возвести лестницу в обход препятствия, или сосредоточить усилия на переноске объекта
, слишком громоздкого или тяжелого для того, чтобы с ним справился один робот.
В настоящее время исследователи работают над улучшением чувствительности используемых датчиков, совершенствованием алгоритмов коллективного поведения и оптимизацией количества потребляемой энергии, что должно кардинально увеличить время работы робота от одного заряда батареи.
А в будущем "рои" подобных роботов
, но более совершенных с технологической точки зрения, могут быть использованы в сценариях по поиску и спасению пострадавших от стихийных бедствий и техногенных катастроф. Помимо этого, такие же самые роботы могут найти применение в других областях, в исследованиях поверхности космических тел и других планет
, в экологическом мониторинге или в исследованиях динамики коллективного поведения живых насекомых, таких, как муравьи и термиты.