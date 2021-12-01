SNAG - необычный квадрокоптер, способный садиться на ветви деревьев, словно птица
В настоящее время многороторные летательные аппараты, являющиеся самым распространенным видом беспилотников, нуждаются в ровной площадке для безопасного приземления. Птицы же, имея в своем распоряжении лапы, пальцы и острые когти, способны садиться на ветви деревьев, на поверхности объектов самых различных форм. И исследователи из Стэнфордского университета решили дать беспилотникам "птичью универсальность", снабдив их ногами и когтями, строение которых было скопировано со строения конечностей сокола-сапсана.
Обретший птичьи ноги беспилотник получил название SNAG (Stereotyped Nature-inspired Aerial Grasper). У беспилотника имеются дополнительные двигатели, которые выполняют роль мышц птичьих ног и пружины, работающие, как сухожилия. Эти пружины поглощают энергию при посадке, а двигатели обеспечивают то, что пальцы ног сжимаются вокруг предмета. Все это происходит всего за 20 миллисекунд времени, после чего при помощи данных от датчика-акселерометра робот выравнивает и стабилизирует свое положение.
Более того, большое быстродействие системы управления и исполнительных механизмов робота SNAG позволяют ему ловко ловить ногами брошенные в его сторону небольшие предметы, такие, как теннисный мячик. А испытания, проведенные в лесу, показали, что робот способен садиться и удерживаться в равновесии при самых различных и не самых благоприятных для этого условиях.
Обладание аналогом птичьих ног позволит будущим беспилотникам делать остановки в самых различных местах в случае возникновения непредвиденных ситуаций или для подзарядки батарей. Также птичьи ноги позволят беспилотникам захватывать и переносить на другое место различные предметы, не выполняя процедур промежуточной посадки.
И в заключении следует заметить, что область применения данной технологии весьма и весьма обширна. Беспилотники, способные садиться на ветви деревьев, к примеру, могут успешно использоваться для операций по проведению разведки и наблюдения, ведь, согласитесь, обнаружить неподвижный беспилотник, засевший где-то среди ветвей и листвы, гораздо труднее, чем беспилотник, зависший на одном месте и издающий неслабый шум. Так же без сомнений, возможности, которые придают беспилотникам птичьи ноги, будут очень полезны в различных сценариях в местах ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф.