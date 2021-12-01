Робот ANYmal приобрел четыре колеса и массу новых возможностей
На страницах нашего сайта мы уже неоднократно рассказывали о четвероногом роботе ANYmal, разработанном в свое время специалистами из Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе (Swiss Federal Institute of Technology, ETH Zurich). И недавно этот робот приобрел массу новых интересных возможностей, получив по одному колесу на каждой его конечности. Более того, "колесная версия" робота ANYmal способна стоять на двух задних колесах, достаточно ловко удерживая равновесие.
Данная доработка была выполнена специалистами компании Swiss-Mile, которая является дочерней компанией ETH Zurich и которая планирует приспособить роботов ANYmal для работы в службах доставки различных товаров конечным потребителям в городских условиях.
Наличие колес на конечностях совершенно не мешает роботу ANYmal ходить как обычный четвероногий робот в случае такой необходимости. Для этого все колеса требуется лишь поставить на стопор. А достаточно большая длина, количество степеней свободы, и наличие гибкого участка каждой конечности, работающего, как амортизатор, позволяют роботу ANYmal подниматься и спускаться по лестнице, что является за пределами возможностей большинства типов колесных роботов.
По тротуарам и по другим ровным горизонтальным поверхностям робот ANYmal может катиться на колесах, что является намного более экономичным видом перемещения, чем ходьба. При этом, в "автомобильном" режиме робот способен развивать скорость в 22 километра в час
Система управления роботом ANYmal использует приемник GPS, лазерный сканер LiDAR и несколько камер, что в совокупности позволяет ей управлять перемещением робота по улицам в автономном режиме и успешно избегать препятствий. А одного заряда встроенной аккумуляторной батареи достаточно для двух часов непрерывной работы.
И, как уже упоминалось выше, робот ANYmal способен подняться на два задних колеса и удерживать равновесие в таком "гуманоидном" положении. Это достигается за счет непрерывного анализа данных от датчиков-акселерометров и гироскопов (IMU, inertial measurement unit) и высокоточного управления всеми 16 приводами, регулирующими положение отдельных частей конечностей и колес. В таком положении робот способен, используя передние конечности в качестве рук, принять от клиентов пакеты или другие грузы, разместить их в грузовом отсеке на спине, снова "стать на четвереньки" и быстро умчаться вдаль, доставляя все это по заданному адресу.
Согласно планам компании Swiss-Mile, колесный вариант робота ANYmal сможет "стать на коммерческие рельсы" уже в следующем году. А на приведенном ниже видеоролике вы можете увидеть все необычайные способности робота, которые дало ему наличие колес на конечностях.