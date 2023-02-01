 | Вчера, 06:04 | Робототехника

Компания Boston Dynamics показала процесс "тренировок" робота Atlas

Робот Atlas


Мы все уже давно привыкли к тому, что на демонстрационных роликах, публикуемых известной робототехнической компанией Boston Dynamics, творения этой компании выполняют различные действия с филигранной точностью и четкостью. Особенно впечатляюще выступает робот Atlas, который порой совершает столь сложные акробатические трюки, которые не по силам даже некоторым квалифицированным спортсменам.

Не так давно компания Boston Dynamics выкладывала видеоролик, на котором робот Atlas выполнял не очень сложную на вид последовательность действий на импровизированной строительной площадке. Он взял доску, установил ее в качестве мостков на строительные леса, поднял сумку с инструментами, взошел на леса и бросил сумку человеку наверх. И теперь представители компании дали нам возможность "заглянуть за кулисы" съемки подобных видеороликов и увидеть то, на что похож процесс тренировок робота Atlas.

Приведенный ниже видеоролик оставляет двоякое впечатление. Оказывается, что робот Atlas еще весьма далек от той степени совершенства, которая буквально пронизывает все демонстрационные ролики с его участием. Мы видим, что робот способен споткнуться и упасть на ровном месте, а завершение акробатических трюков достаточно часто завершается неудачей с последующим падением.

Тем не менее, инженеры компании продолжают тренировать робота, конечно не в буквальном смысле этого слова, а с точки зрения постоянного совершенствования его программного обеспечения, конструкции, системы датчиков и управления. А самому роботу эти тренировки даются "потом и кровью", точнее царапинами и трещинами его корпуса, что оперативно устраняется теми же инженерами.

Тем не менее очевидно, что процесс тренировок приносит свои результаты, робот Atlas приобретает с каждым разом обретает новые возможности, а создаваемые компанией Boston Dynamics видеоролики становятся все более зрелищными. И нам остается лишь пожелать удачи в этом нелегком деле как инженерам компании, так и самому роботу.


Ключевые слова:
Boston Dynamics, Робот, Atlas, Тренировка

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