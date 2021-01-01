Рентгеновская обсерватория Chandra обнаружила магнетар, имеющий сразу несколько экстраординарных параметров

В 2020 году ученые-астрономы добавили еще один пункт к достаточно короткому списку, в который входят представители экзотического вида нейтронных звезд - магнетары
. Новые наблюдения за этим космическим объектом, проведенные при помощи космической рентгеновской обсерватории Chandra, дали ученым в руки подтверждение того, что этот магнетар является и пульсаром, другими словами, он излучает в пространство регулярные импульсы рентгена
и излучения в других диапазонах.
Напомним нашим читателям, что магнетары относятся к семейству нейтронных звезд, чрезвычайно плотных остатков после взрывов сверхновых. От обычных нейтронных звезд магнетары отличаются наличием сильнейшего собственного магнитного поля. Для примера, магнитное поле Земли имеет силу в 1 Гаусс, сила магнита для холодильника составляет порядка сотни Гауссов, а сила магнитного поля типичного магнетара
- миллиард миллионов Гауссов. Если магнетар находился бы где-то между Землей и Луной, то его магнитное поле стерло бы всю информацию, записанную на магнитных лентах, кредитных картах и, возможно, на жестких дисках компьютеров, невзирая на металлическую защитную оболочку.
Вернемся к нашему магнетару
, который был впервые обнаружен 12 марта 2020 года. Этот объект, получивший название J1818.0-1607, является 31 известным магнетаром из 3 тысяч известных нейтронных звезд, он находится в нашей же галактике, галактике Млечного Пути, на удалении 21 тысячи световых лет от Земли. Дополнительные наблюдения позволили ученым установить, что магнетар J1818.0-1607 является самым "молодым" среди известных, его "возраст" не превышает 500 лет. Скорость вращения магнетара постоянно падает, сейчас она составляет один оборот в 1.4 секунды, оставаясь, тем не менее, самой высокой скоростью вращения среди всех магнетаров на сегодняшний день. Отметим, что только пять из 30 известных магнетаров являются пульсарами, что указывает на крайнюю редкость (0.2 процента) таких объектов среди всех нейтронных звезд.
Помимо уточненных данных о параметрах магнетара J1818.0-1607, наблюдения обсерватории Chandra показали наличие "ореола" рассеянного рентгеновского излучения, исходящего из пространства, прилегающего к магнетару. Ученые считают, что это излучение является излучением магнетара, отраженным от плотных пылевых и газовых облаков, а энергия, необходимая для формирования потока рентгеновского излучения, является кинетической энергией вращения магнетара, скорость которого, как говорилось выше, постоянно снижается.
Приведенное вначале изображение является изображением магнетара J1818.0-1607, синтезированным из снимков телескопов Spitzer Space Telescope и Wide-Field Infrared Survey Explorer (WISE). А снимок обсерватории Chandra показывает сам магнетар, окруженный фиолетовым ореолом рентгеновского излучения.