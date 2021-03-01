Обнаружен взрыв сверхновой, облако от которого занимает на небе площадь, в 40 раз большую площади полной Луны

В нашей галактике, галактике Млечного Пути, есть около 300 известных астрономам облаков, являющихся останками звезд, закончивших свою жизнь взрывом сверхновой. И не так давно ученые идентифицировали еще одно облако, которое, если смотреть с поверхности Земли, занимает на ночном небе площадь, в 40 раз большую площади полной Луны. Центр данного облака находится в направлении южного созвездия Antlia (созвездия Насос), и его размеры в три раза превышают размеры предыдущего "чемпиона", остатка сверхновой Vela
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Звезда, которая породила облако Antlia, взорвалась сверхновой приблизительно 100 тысяч лет назад. К сожалению, ученым еще не удалось точно измерить расстояние до этого космического объекта, поэтому значение его реального размера пока носит только оценочный характер. Если это облако находится на удалении тысячи световых лет от нас, его размер будет составлять 390 световых лет. Но, так или иначе, это в любом случае уже больше размеров облака Vela, который равен приблизительно 100 световым годам.
Облако Antlia было обнаружено астрономами в 2002 году по красному излучению атомов водорода и по рентгеновскому излучению, приходящему из этой области пространства. Но тогда астрономам не пришло в голову рассматривать этот объект, как единое целое, они посчитали такое громадное облако за "смешавшиеся" остатки от разных взрывов сверхновых.
Однако, каким-то образом облако Antlia привлекло внимание астрономов из Центра астрофизики Гарварда-Смитсона (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, CfA) и они изучили его более тщательно в области видимого и ультрафиолетового света. Полученные результаты однозначно указали на то, что это все является остатком от взрыва только одной звезды. А основным подтверждением этому стали характерные следы ударных волн, возникающие, когда быстро двигающиеся потоки газов от сверхновой врезаются в неподвижные облака межзвездного газа.
"Доказательства, собранные учеными из Центра Гарварда-Смитсона весьма убедительны" - рассказывает Роже Шевалье (Roger Chevalier), астроном из университета Вирджинии, - "Помимо следов ударных волн, эти ученые также обнаружили характерное красное излучение от атомов серы с отсутствующим одним электроном, что так же является признаком остатков сверхновой".
"Я с самого начала не сомневался в своем открытии" - рассказывает Питер Маккалло (Peter McCullough) из Научного института космических телескопов в Балтиморе, который является первооткрывателем облака Antlia, - "И теперь, 20 лет спустя, эти ребята подтвердили мое предположение, они проделали очень хорошую работу и я им очень благодарен за это".