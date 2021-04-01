Марсианский вертолет Ingenuity успешно совершил свой первый полет
Вчера утром американское космическое агентство НАСА записало на свой счет реализацию очередного исторического события, которым стал первый полет миниатюрного вертолета Ingenuity, который впервые поднялся в разреженную марсианскую атмосферу, совершил короткий перелет, зависание и успешную посадку. Маленький беспилотный летательный аппарат оторвался от поверхности в 7:34 по времени Гринвичского меридиана, поднялся на высоту около 3 метров и завис на 30 секунд перед снижением и мягким приземлением. Общее время, в течение которого вертолет Ingenuity находился в воздухе, составило 39,1 секунды.
За всеми действиями вертолета Ingenuity "наблюдал" марсоход Perseverance, который находился на расстоянии 5 метров от места взлета, маневров и посадки. Видео, снятое камерами марсохода, будет вскоре передано на Землю, а пока только можно посмотреть представленное ниже видео из центра управления полетами, на котором, по реакции сотрудников НАСА, можно четко определить момент получения радио-подтверждения об успешном выполнении операции.
Полет беспилотника в течение нескольких десятков секунд, на первый взгляд, может показаться не таким уж и большим подвигом. Однако, это весьма большое достижение в области конструирования внеземных летательных аппаратов, ведь условия, в которых Ingenuity произвел полет, кардинально отличаются от всего нам привычного. Сила тяжести на Марсе составляет одну треть от земной, атмосфера сильно разрежена, ее плотность составляет всего один процент от плотности земной атмосферы. Добавьте чрезвычайный холод марсианской ночи и длительную задержку радиосигналов, и у вас появится много чего, что может пойти не так как надо.
Напомним нашим читателям, что вертолету Ingenuity успешно удалось пережить холод марсианской ночи, которую он провел уже стоя на поверхности планеты. Первоначально полет был запланирован на 11 апреля, но во время предварительного тестирования скоростного вращения лопастей вертолета, которое было проведено 9 апреля, выявилась ошибка в программном обеспечении бортового компьютера. После поиска ошибки и ее устранения, специалисты НАСА передали пакет обновления в сторону Марса.
Если дальше все будет идти согласно планам, то за следующие несколько недель вертолет Ingenuity совершит еще несколько вылетов, увеличивая каждый раз высоту и дальность полета.
"Сейчас, спустя всего 117 лет после того, как братья Райт совершили первый полет на Земле, вертолет Ingenuity повторил этот подвиг на другой планете" - рассказывает Томас Зурбухен (Thomas Zurbuchen), первый помощник начальника Управления научных миссий НАСА, - "Кроме времени эти два исторических момента разделены расстоянием в 280 миллионов километров. И в знак признательности и уважения к достижениям наших предков, место, где на Марсе был совершен первый полет, получает название области братьев Райт (Wright Brothers Field)".