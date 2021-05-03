Космический аппарат Voyager 1 зарегистрировал плазменный "шум" межзвездном пространстве

Небезызвестный исследовательский космический аппарат Voyager 1
спустя более 40 лет с момента его запуска продолжает делать важные научные открытия. Самым последним таким открытием является регистрация слабого плазменного шума в межзвездном космическом пространстве. Это же, в свою очередь, указывает на то, что в среде межзвездного космического газа происходят более сложные и интенсивные процессы
, чем было принято считать ранее.
Запущенный в космос в 1977 году космический аппарат Voyager 1 несет на своем борту инструмент под названием Plasma Wave System (PWS), который предназначен для изменения плотности свободных электронов. Аппарат использовал этот инструмент для изучения магнитосфер Юпитера и Сатурна, для регистрации радиоволн, зарождающихся в недрах газовых гигантов и ледяных планет Солнечной системы.
На когда аппарат Voyager 1 приблизился к моменту пресечения границы Солнечной системы
, инструмент PWS еще раз неоднократно отработал свое содержание. К слову, инструмент PWS является одним из немногих инструментов, сохранивших свою работоспособность к настоящему времени, т.е. спустя несколько десятилетий эксплуатации.
Когда аппарат Voyager 1 погрузился в верхние бурные слои гелиосферы, прилегающие к границам Солнечной системы
, инструмент PWS использовался для измерений ударных плазменных волн. При помощи собранных данных
специалистам НАСА удалось определить и подтвердить, что аппарат Voyager 1 стал первым в истории рукотворным объектом, вышедшим в межзвездное космическое пространство
.
С момента выхода в межзвездное пространство аппарат Voyager 1 постоянно собирал и передавал на Землю данные
об окружающей его среде. И недавно инструмент PWS обнаружил устойчивый фоновый сигнал, источником которой является плазма, ионизированный межзвездный газ. Как уже упоминалось выше, это указывает на то, что в среде межзвездного космического газа происходят сложные и интенсивные процессы.
"Этот сигнал весьма слаб и имеет монотонную природу, т.е. он занимает очень узкую область в электромагнитном спектре" - рассказывает Стелла Окер (Stella Ocker), - "И этот сигнал является фоновым шумом, своего рода постоянным "гулом" ионизированного межзвездного газа".
Однако, регистрация сигнала фонового шума оказалась на самом деле более сложным занятием, чем это может показаться с первого взгляда. Солнечные ветра обычно не выходят за пределы внешних краев гелиосферы, но, оказывает, влияние Солнца
может иногда охватывать и прилегающие области межзвездного пространства в момент, когда Солнце генерирует мощные корональные вспышки (coronal mass ejection, CME). Высокоэнергетические вспышки такого рода были зарегистрированы в 2014 году, они проявлялись для оборудования космического аппарата, как волны цунами
, "заливавшие" измерительную аппаратуру выше верхнего допустимого предела. Однако, между этими вспышками обычно идут спокойные периоды, в течение которых оборудование Voyager 1 успевает восстановиться и произвести измерения более слабых сигналов.
"В нормальном состоянии межзвездная окружающая среда очень похожа на тихий, теплый моросящий дождик" - рассказывает Джеймс Кордес (James Cordes), ведущий исследователь, - "Солнечная вспышка проявляется в этой среде как неожиданный и мощный удар молнии, после чего все это снова возвращается к моросящему дождику".
Данное достижение является еще одним своего рода "памятником" миссии Voyager
, которая позволяет нам узнать много нового о Вселенной вне границ нашей Солнечной системы. И, вполне возможно, что опыт, накопленный в ходе миссии Voyager, будет использован для планирования и реализации предстоящих миссий, которые нацелятся на исследования межзвездного космического пространства.