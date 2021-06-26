Рентгеновская обсерватория Чандра сделала снимок космической "руки", ударяющей в стену
Космическая рентгеновская обсерватория Чандра впервые произвела измерения движения достаточно большой и примечательной космической структуры. Взрывная волна и обломки от взорвавшейся звезды, очень напоминающие четырехпалую руку, движутся с достаточно большой скоростью от места взрыва, пока не натыкаются на стену из окружающего это место космического газа.
Астрономы оценивают, что свет взрыва сверхновой MSH 15-52 достиг Земли 1700 лет назад. По космическим меркам времени этот взрыв является одним из самых "молодых" во всей галактике Млечного Пути. Как обычно в результате такого взрыва на месте бывшей звезды осталась сверхплотная немагнитная нейтронная звезда, пульсар, которая излучает в пространство потоки высокоэнергетических излучений, заставляющих окружающие облака газа и пыли светиться в рентгеновском диапазоне.
Начиная с момента взрыва сверхновой, все в этой области сильно изменилось. Расширяющийся поток материи, подгоняемый ударными формами, превратился из сферического в нечто, что напоминает форму пальцев и ладони руки человека. И некоторое время назад передние фронта остатков от взрыва начали сталкиваться с границами достаточно плотного облака RCW 89, со своего рода стеной, находящейся на удалении 35 световых лет от центра взрыва.
Для того, чтобы отследить движение потоков газа и обломков, ученые использовали данные, собранные обсерваторией Чандра в 2004, 2008, в начале 2017 и в конце 2018 года. Анализ этих данных показал, что фронт ударной волны распространяется в космосе со скоростью 14,48 миллионов километров в час. Пальцы этой космической руки представляют собой скопления материи, в основном магния и неона, которые сформировались в объеме умирающей звезды непосредственно перед моментом взрыва сверхновой. Некоторые из таких обломков движутся быстрее ударной волны, их скорость составляет 17,70 миллионов километров в час.
Взорвавшаяся звезда, вероятно, перед взрывом потеряла часть или весь ее внешний водородный слой, что привело к формированию полости, что в свою очередь, привело к неравномерному распределению энергии взрыва, исказившему правильную сферическую форму разлетающихся в космос остатков. Точно такая же ситуация имела место быть и с остатками сверхновой Cassiopeia A (Cas A), взрыв которой произошел 350 лет назад. И, приблизительно 30 процентов от взрывов сверхновых имеют точно такой же тип, что указывает на одинаковый источник взрыва и на одинаковые происходящие во время взрыва процессы.
Однако, ученые астрономы еще не до конца понимают все происходящее при взрывах звезд, потерявших свои водородные оболочки, и каждый новый случай дает им в руки массу новой информации.