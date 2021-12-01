Найдена белая карликовая звезда, являющаяся самой горячей среди известных подобных звезд

На расстоянии 1300 световых лет от нас находятся "останки" мертвой звезды, белая карликовая звезда
KPD 0005+5106 и данные, полученные при помощи космической рентгеновской обсерватории Чандра, показали, что эта звезда исполняет акт "изощренного космического насилия" по отношению к находящемуся неподалеку компаньону. Мало того, что белый карлик
постоянно перекачивает себе материю соседа (что весьма распространено в случае белых карликовых звезд), он постоянно "избивает" соседа потоками света и жестких излучений
различного типа.
К сожалению, даже самые мощные и точные астрономические инструменты не могут увидеть компаньона, что в свою очередь затрудняет предсказания его дальнейшей судьбы, включая то, сколько времени потребуется белому карлику для того, чтобы полностью разрушить своего компаньона.
Однако, ученые обнаружили периодические изменения яркости
рентгена, излучаемого белым карликом, следующие с интервалом 4.7 часа. Это, и некоторые другие данные позволили вычислить, что компаньоном может являться газовая планета, масса которой приблизительно равна массе Юпитера. Период изменения яркости рентгеновского излучения показал, что компаньон вращается вокруг звезды на расстоянии, в 1.3 раза превышающем радиус Солнца (900 тысяч километров), что означает присутствие на планете экстремально высоких температур.
Напомним нашим читателям, что белые карлики
- это останки от звезд, масса которых превышала массу Солнца приблизительно в 8-10 раз. Когда такие звезды исчерпывают запасы ядерного топлива, они сбрасывают свои внешние слои в окружающее пространство. Баланс сил в ядре звезды нарушается и под воздействием собственной гравитации ядро схлопывается в компактный, но чрезвычайно плотный объект, размером с Землю или еще меньше
.
Несмотря на отсутствие ядерного топлива белый карлик продолжает оставаться чрезвычайно горячим объектом, отдавая все имеющееся тепло в космическое пространство в виде излучения в течение миллиардов лет. Средняя температура белого карлика составляет 100 тысяч Кельвинов (99 727 градусов Цельсия), для сравнения, температура поверхности Солнца составляет приблизительно 5 772 Кельвинов.
Но белый карлик KPD 0005+5106 сильно отличается от других подобных звездных "огарков" тем, что температура его поверхности составляет 200 тысяч Кельвинов. Это делает KPD 0005+5106 весьма интересным объектом для дальнейшего изучения и выяснения пределов того, что можно найти на просторах Вселенной.