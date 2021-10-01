Обнаружена звезда - белый карлик, которая постоянно "включается" и "выключается"

Ученые-астрономы, работающие с данными, собираемыми космическим телескопом Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS)
, обнаружили достаточно удивительное явление. Белая карликовая звезда
, расположенная на удалении 1400 световых лет от нас, регулярно изменяет яркость своего свечения, другими словами, она "включается" и "выключается"
через определенные равные промежутки времени.
Рассматриваемая звезда входит в состав бинарной системы TW Pictoris и она постоянно "питается" материей своего компаньона. Период затемнения, "выключения" этой звезды длится порядка 30 минут. Отметим, что это является рекордно малым временем для такого явления, наблюдаемые ранее подобные процессы
происходили в течение времени от нескольких дней до месяцев.
Яркость свечения белого карлика зависит от количества материи, которую он поглощает в данный момент. Однако, астрономы считают, что в данном случае какие-то сторонние процессы вмешиваются в происходящее.
В момент максимальной яркости звезда поглощает большое количество материи из окружающего ее диска материи. Но затем в дело вмешивается нечто, называемое магнитным барьером. Это явление может возникать, когда сам белый карлик или создаваемое им магнитное поле вращается со столь быстрой скоростью, что оно начинает играть роль магнитного барьера, отталкивающего материал, приближающийся к поверхности звезды. После формирования такого барьера количество поглощаемой звездой материи резко падает и падает яркость свечения звезды. Через какое-то время магнитный барьер разрушается из-за недостатка энергии, и весь цикл "включения" и "выключения" начинает идти по новому кругу.
В настоящее время ученые продолжают исследовать происходящее в системе TW Pictoris более тщательно, надеясь узнать больше о физике так называемых процессов прироста, процессов, когда такие объекты, как черные дыры, белые карлики и нейтронные звезды питаются материей от соседних звезд. А интерес ученых именно к белым карликам обусловлен тем, что наше Солнце превратится в нечто подобное приблизительно через 10 миллиардов лет после того, как его недрах будут исчерпаны все запасы термоядерного топлива.