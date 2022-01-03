Астрономы подсчитали количество черных дыр в доступной части Вселенной, их более 40 квинтиллионов

Группа ученых-астрофизиков провела ряд расчетов, целью которых был подсчет количества черных дыр
в доступной для наблюдений части Вселенной. Согласно результатам этих расчетов, количество черных дыр превышает значение в 40 квинтиллионов (40 миллиардов миллиардов, или 40 000 000 000 000 000 000) и это лишь количество черных дыр из так называемого звездного диапазона масс. Интересен тот факт, что на эти черные дыры приходится всего 1 процент от общего количества материи во Вселенной.
В своих исследованиях ученые использовали код для эволюционного астрофизического моделирования под названием SEVN и обширный набор исходных данных, в который входили данные о металлических свойствах звезд
, темпах процессов формирования новых звезд и размерах звезд во всех известных галактиках.
"Уникальность этой работы заключается в использовании подробной модели эволюции звезд, объединенной с самыми последними знаниями касательно процессов формирования звезд, их металлических свойств и т.п." - рассказывает Алекс Сицилия (Alex Sicilia), астрофизик из итальянского института SISSA, - "Все это вместе позволило нам получить данные о функции черных дыр звездных масс в космической истории".
Напомним нашим читателям, что черные дыры звездного диапазона масс являются самыми маленькими представителями их класса. Их масса обычно находится в диапазоне от нескольких
до нескольких сотен масс Солнца, и они являются самыми распространенными на просторах Вселенной. Так же астрономам известны сверхмассивные черные дыры
, которые обычно находятся в центральных областях массивных галактик и своей гравитацией удерживают в пределах галактики звезды, планеты и облака космического газа.
И в заключение следует отметить, что данные исследования производились с целью разгадки тайны формирования сверхмассивных черных дыр
, ведь ученым до сих пор не удалось обнаружить ни одной черной дыры с промежуточной массой, лежащей между звездными и сверхмассивными черными дырами.
"Мы считаем, что некоторые из самых крупных звездных черных дыр могут стать теми "тяжелыми семенами" из которых развиваются сверхмассивные черные дыры" - пишут ученые, - "Но это ставится под сомнение фактом существования исконных сверхмассивных черных дыр
, существовавших еще в дозапамятные времена. За время их существования они принципиально не могли успеть набрать их массу традиционными путями, и все это будет предметом наших дальнейших исследований".