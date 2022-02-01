Марсоход Perseverance побил один из главных "марсианских" рекордов

Небезызвестный марсоход Perseverance
продолжает выполнять исследования Марса
, собирая, анализируя образцы
и производя поиски признаков существования жизни в далеком прошлом этой планеты. И недавно, совершая очередное перемещение с места на место, этот аппарат установил новый "марсианский" рекорд по дальности перемещений за один марсианский день, называемый термином "Сол".
Более того, марсоход Perseverance побил рекорд, установленный почти 17 лет назад марсоходом Opportunity, дважды за два сола. Сначала Perseverance совершил перемещение на дальность 243 метра (798 футов), а на следующий день, 5 февраля 2022 года, пройденная им дистанция составила уже 245 метров (806 футов).
Хотя дистанция в 240 метров не похожа на очень длинную, для марсохода она все же является достаточно дальним перемещением. Операторы марсоходов обычно относятся к перемещениям с большой осторожностью, маршрут перемещений тщательно планируется и проверяется для гарантии того, что машине не будет нанесен ущерб и она не застрянет где-либо в расщелине или кратере.
Нам всем хорошо известно, что поверхность Красной Планеты является не самым подходящим местом для совершения поездок. Об этом свидетельствует множество снимков, на которых видны отверстия, порезы и другие повреждения, оставленные острыми гранями камней на колесах марсохода Curiosity
. Но, к счастью, конструкция марсоходов создавалась с изрядным запасом прочности, и эти аппараты могут продолжать движение даже с повреждениями на колесах. Более того, колеса марсохода Perseverance имеют совершенно другой рисунок протектора, который по расчетам должен меньше изнашиваться и больше защищать колеса
от повреждений острыми гранями скал.
Интересен тот факт, что марсоход Perseverance также побил еще один рекорд по дальности перемещения в автоматическом режиме
, установленный в прошлом им же. Сейчас марсоход использует обновленную версию системы автономного вождения, в которой маршрут движения рассчитывается динамически на основе данных трехмерной карты окружающей среды, составляемой марсоходом. Справедливости ради отметим, что за самостоятельными действиями этого марсохода пока еще ведется некоторый надзор со стороны людей, но более совершенная система уже позволяет Perseverance проходить самостоятельно более длинные участки, чем это могла сделать любая предыдущая модель марсоходов.
Все, о чем было рассказано выше, позволяет марсоходу Perseverance проходить за один день более длинную дистанцию, и ключевую роль во всем этом также играет сокращение объемов работы, которую должны выполнить люди на Земле. Согласно расчетам, максимальная скорость перемещения марсохода в автономном режиме составляет сейчас 120 метров в час, для сравнения, скорость движения марсохода Curiosity в таком же режиме
составляет всего 20 метров в час.