Марсоход Perseverance совершил первую поездку в режиме автономной навигации
С моменты высадки на поверхность Красной Планеты, марсоход Perseverance совершил уже несколько перемещений, но всегда этими перемещениями управлял человек, находящийся на Земле. Человек-водитель в Центре управления миссией надевал специальные трехмерные очки, которые позволяли ему видеть ближайшее окружение марсохода и выбрать самый оптимальный и безопасный маршрут. Однако, марсоход Perseverance был изначально спроектирован так, чтобы он имеет большую степень автономии, чем все предыдущие марсоходы.
Большая задержка, требующаяся радиосигналам для того, чтобы добраться от Земли до Марса и наоборот, является препятствием дистанционному управлению марсоходом в режиме реального времени. Поэтому процедура управления выглядит следующим образом - получив снимки, сделанные камерами марсохода, и используя спутниковые снимки, члены команды выбирают наиболее безопасный маршрут, которые затем кодируется в виде последовательности команд, передаваемых марсоходу. Выполнив эту последовательность, марсоход останавливается, делает очередную серию снимков, передает их на Землю и цикл повторяется снова и снова.
Но, марсоход Perseverance имеет интегрированную систему автономной навигации AutoNav. Эта система сама составляет трехмерные карты окружающей среды, идентифицирует потенциально опасные места и планирует маршрут движения в обход любых препятствий. При этом, качество работы системы AutoNav велико настолько, что она не требует постоянного контроля со стороны людей на Земле.
"Наш марсоход имеет возможность "думать во время движения"" - рассказывает Вэнди Верма (Vandi Verma), старший инженер НАСА, занимающаяся планированием движения и вождением марсохода, - "Это означает, что марсоход постоянно контролирует окружающую среду и принимает решения прямо во время движения в случае возникновения каких-либо непредвиденных ситуаций".
Способность марсохода Perseverance к автономному передвижению и некоторые другие улучшения позволили ему развить рекордную скорость, которая составила 119,8 метров в час. Марсоход Perseverance является не первым марсоходом, имеющим систему AutoNav, на марсоходе Curiosity также имеется такая система предыдущего поколения, которая позволяет ему развивать скорость в 20,12 метров в час.
Улучшенные навигационные способности позволяют марсоходу Perseverance прокладывать путь и перемещаться по сложному ландшафту, вместо того, чтобы обходить эти места, как это делают марсоходы предыдущих поколений. Более того, именно в местах со сложным ландшафтом скрываются наиболее интересные с научной точки зрения области, осмотр и исследования которых могут принести большое количество научных открытий. Однако, забравшись в такие труднодоступные места, марсоход Perseverance больше не сможет полагаться в полной мере на систему AutoNav, и команда на Земле будет всегда готова взять управление на себя.