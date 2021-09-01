Марсоходу Perseverance со второй попытки удалось взять образец марсианской породы для возвращения на Землю

Представители американского космического агентства НАСА опубликовали снимок, на котором видно первый образец марсианской породы, отобранный марсоходом Perseverance
для его последующего возвращения на Землю. Данный снимок был сделан 1 сентября 2021 года камерой Mastcam-Z и на нем четко видно головку буровой установки и нижнюю часть отобранного образца, который имеет толщину, сопоставимую с толщиной обычного карандаша.
Отметим, что данная успешная операция по забору образца является уже второй попыткой. Первая попытка была предпринята 5 августа этого года, марсоход Perseverance использовал буровую установку, закрепленную на конце руки-манипулятора для сверления каменного обломка под названием Roubion. По всем признакам, этот камень является обломком от одной из самых древних скал в кратере, внутри которого и находится сейчас марсоход. Однако, после завершения бурения трубка для образца оказалась пуста.
Причина неудачи первой попытки пока еще неизвестна. Однако, это все могло произойти из-за бурения методом ротационного удара, что могло привести к тому, что отбираемый образец попросту развалился в пыль, прежде чем он достиг трубчатого контейнера. Так как у специалистов НАСА не было единого мнения насчет источника проблем, буровой установки или малой толщины обломка скалы, руководство миссии решило сменить местоположение и предпринять очередную попытку в другом месте.
И, как можно убедиться, вторая попытка отбора образца оказалась успешной. На снимке мы видим материал образца, заключенный в бронзовой трубке, и некоторое количество остаточного материала, который будет очищен путем вибрации.
Сейчас руководители миссии передали марсоходу Perseverance ряд инструкций, выполняя которые марсоход сделает еще несколько снимков отобранного образца при лучших условиях освещенности. После окончательного подтверждения успешного отбора, трубка, в которой сейчас находится образец, будет запечатана и помещена в защитный контейнер. Позже этот контейнер будет спущен на поверхность планеты, а марсоход Perseverance отправится дальше
выполнять свою научную миссию
.
Контейнер с образцом будет подобран марсоходом следующей миссии, который доставит и загрузит его в отсек космического корабля. Этот космический корабль совершит взлет и выход на околомарсианскую орбиту откуда он позже отправится в сторону Земли. Доставленный на Землю образец будет подвергнут тщательному анализу, результаты которого помогут ученым узнать больше о геологической истории Красной Планеты, найти ответ на вопрос, существовала ли жизнь в прошлом на Марсе и существует ли она там сейчас?