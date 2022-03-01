Ученые сообщили об открытии 5-тысячной экзопланеты, теперь осталось найти всего каких-нибудь несколько сотен миллиардов
Процесс охоты на экзопланеты, планеты, находящиеся за пределами Солнечной системы, достиг знаменательного этапа. Ученые-астрономы НАСА сообщили об открытии 5-тысячной экзопланеты, а количество потенциально существующих экзопланет в доступном для их обнаружения космическом пространстве оценивается сотнями миллиардов.
5-тысячный этап был пройден на прошлой неделе после того, как новая "партия" из 65 планет, обнаруженных во время выполнения расширенной миссии К2 космического телескопа Kepler, получила подтверждения путем дополнительных наблюдений. После этого общее количество открытых экзопланет составило 5005, и среди них находится система с пятью небольшими планетами, вращающимися вокруг красной карликовой звезды K2-384. Отметим, что система K2-384 весьма похожа на систему TRAPPIST-1 и она стала предметом повышенного интереса со стороны ученых с целью поисков следов жизни.
Большинство других подтвержденных планет относятся к классу супер-Земля и мини-Нептун, в их число также входит несколько планет, размером с Юпитер.
Образовавшийся каталог из 5000+ экзопланет можно условно разделить на три основные категории. К первой категории относятся газовые гиганты типа Юпитера и Сатурна, ко второй - ледяные гиганты, подобные Нептуну и Урану, и к третьему - планеты типа супер-Земля, класса, который не представлен в нашей Солнечной системе. Меньшие планеты, подобные Земле и Марсу, столь малочисленны, что их невозможно выделить в отдельную категорию.
Напомним нашим читателям, что самая первая в истории экзопланета была обнаружена в 1992 году. Темп открытий новых экзопланет набрал "большие обороты" с запуском в 2009 году космического телескопа Kepler, на долю которого приходится открытие двух третьих от всего количества известных экзопланет. Процесс охоты на экзопланеты был продолжен с запуском в 2018 году нового телескопа TESS, который в данный момент продолжает выполнение своей миссии.
"Из известных на сегодняшний день пяти тысяч экзопланет 4900 расположены в пределах нескольких тысяч световых лет от нас" - рассказывает Джесси Кристиансен (Jessie Christiansen), научный руководитель проекта NASA Exoplanet Archive, - "Если все это экстраполировать на всю нашу галактику, мы получим число от 100 до 200 миллиардов экзопланет, которые нам еще только предстоит открыть и исследовать".
И в заключении следует отметить, что процесс охоты за экзопланетами скоро нарастит темп, так как он получит новый инструмент в виде телескопа Nancy Grace Roman Space Telescope. А запущенный недавно в космос телескоп James Webb Space Telescope позволит с высокой точностью измерить параметры и изучить более подробно наиболее интересные и перспективные экземпляры экзопланет.