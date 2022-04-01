Космический телескоп Hubble обнаружил самую большую комету из всех известных

Огромная комета, размер ядра которой составляет приблизительно 137 километров (85 миль) приближается к границам Солнечной системы со скоростью 35 400 километров в час. К счастью для нас, этой комете, C/2014 UN271 (комета Бернардинелли-Бернштейна), не суждено будет попасть во внутренние области нашей системы и превратиться в "слона в посудной лавке". Самая близкая к нам точка ее орбиты, которой комета достигнет в 2031 году, находится на удалении 1.61 миллиарда километров от Солнца, что чуть дальше орбиты Сатурна.Напомним нашим читателям, что кометы являются самыми древними объектами нашей Солнечной системы. Они представляют собой ледяные тела, которые периодически "выдергиваются" гравитационными взаимодействиями планет внешнего круга из хранилища исконного материала, облака Оорта, окружающего Солнечную систему, граница которого проходит на удалении 50-100 тысяч астрономических единиц от Солнца.Традиционные кометы при приближении к Солнцу распускают свой хвост, длиной в многие миллионы километров, который делает их похожими на космические "сигнальные ракеты". Однако, этот хвост формируется из-за испарения ядра кометы, которое представляет собой смесь льда, пыли и камней, и размер ядра кометы C/2014 UN271, как уже упоминалось выше, составляет 137 километров, что было определено при помощи космического телескопа Hubble Space Telescope. При таком размере ядро кометы C/2014 UN271 имеет массу в 500 триллионов тонн, что минимум в 50 раз больше массы ядра любой другой известной кометы.Отметим, что впервые комета C/2014 UN271 была замечена астрономами Педро Бернардинелли (Pedro Bernardinelli) и Гэри Бернштейном (Gary Bernstein) в 2010 году, когда она находилась на удалении 4.8 миллиардов километров от Солнца. Сейчас комета уже находится на удалении 3.2 миллиардов километров, а в 2031 году после прохождения точки максимального сближения с Солнцем она развернется и отправится назад "в родные пенаты", в сторону облака Оорта.Исследования кометы C/2014 UN271 проводились постоянно с момента ее обнаружения, и самой большой проблемой было то, что на большом удалении было практически невозможно отделить изображение ядра кометы от комы, облака газа и пыли, окутывающего ядро. Но 8 января 2022 года космический телескоп Hubble сделал серию из пяти снимков, которые были позже дополнены данными, полученными в результате наблюдений радиотелескопа ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array). Полученный набор данных позволил не только измерить размер ядра кометы, но и определить некоторые другие характеристики, в том числе и цвет поверхности ядра."Эта комета очень большая, и ее поверхность более черна, нежели уголь" - пишут исследователи.