Астрономы обнаружили активность самой большой и самой далекой из известных комет

Ученые-астрономы из университета Мэриленда обнаружили, что комета Бернардинелли-Бернштейна (Bernardinelli-Bernstein, BB), C/2014 UN271, являющаяся самой большой из всех известных комет
, начала проявлять признаки активности, находясь еще на рекордно большом удалении от Солнца
. Этот факт дает ученым возможность лучше исследовать эту комету, изучить ее состав и, возможно, получить ответы на некоторые из вопросов
, касающихся первых периодов формирования и существования Солнечной системы
.
Отметим, что за всю историю астрономии ученым удалось лишь один раз обнаружить активность кометы на таком большом удалении от Солнца. Под активностью в данном случае подразумевается начало формирования вокруг ядра кометы оболочки из пыли и газа
, известной под названием кома. Однако, в самом первом случае активность была замечена у кометы, которая намного меньше кометы Бернардинелли-Бернштейна, диаметр которой составляет порядка 100-200 километров. Для сравнения, диаметр небезызвестной кометы Галлея равен 15 километрам, а подавляющее большинство комет в Солнечной системе
имеет ядро, диаметром около одного километра.Кометы
, которые часто называют такими неприглядными терминами, как "грязные снежки" или "комки смерзшейся грязи", являются скоплениями пыли и льда, сохранившихся еще со времени первых лет существования Солнечной системы. По мере приближения к Солнцу поверхность ядра кометы начинает нагреваться, лед плавится и испаряется, и, увлекая за собой пыль и мелкие частицы, формирует кому. Активность кометы может начинаться на разном расстоянии от Солнца и это зависит от состава льда ядра кометы, который может быть замороженной водой, углекислым, угарным газом или более сложной смесью различных химических соединений.
Комета Бернардинелли-Бернштейна была обнаруженная за орбитой Урана в октябре 2014 года в данных, собранных в ходе обзора Dark Energy Survey
. На снимках было видно достаточно яркое ядро этой кометы, на сами снимки имели малую разрешающую способность для того, чтобы на них можно было рассмотреть начало проявления активности - начало формирования газопылевой оболочки ядра.
Заинтересовавшись этим открытием, ученые предположили, что более высококачественные снимки кометы Бернардинелли-Бернштейна должны содержаться в данных космического телескопа TESS (Transient Exoplanet Survey Satellite), который проводит наблюдения за отдельным участком неба в течение 28 суток непрерывно.
И действительно, в данных телескопа TESS, предназначенного для проведения охоты на экзопланеты, были найдены тысячи снимков кометы BB, сделанные за период с 2018 по 2020 год. Объединение всех этих снимков в один позволило кардинально увеличить разрешающую способность последнего и получить более ясное представление о процессах, происходящих в ядре кометы.
Для объединения снимков ученым пришлось разработать ряд специальных алгоритмов, которые по многим признакам производили выравнивание и устраняли некоторые дефекты отдельных кадров. В результате на конечном снимке уже был достаточно четко виден рассеянный свет от формирующейся газопылевой оболочки ядра кометы, что стало неоспоримым доказательством тому, что комета Бернардинелли-Бернштейна стала активной, находясь на рекордном удалении от Солнца.