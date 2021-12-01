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Астрономы обнаружили активность самой большой и самой далекой из известных комет

Комета Бернардинелли-Бернштейна


Ученые-астрономы из университета Мэриленда обнаружили, что комета Бернардинелли-Бернштейна (Bernardinelli-Bernstein, BB), C/2014 UN271, являющаяся самой большой из всех известных комет, начала проявлять признаки активности, находясь еще на рекордно большом удалении от Солнца. Этот факт дает ученым возможность лучше исследовать эту комету, изучить ее состав и, возможно, получить ответы на некоторые из вопросов, касающихся первых периодов формирования и существования Солнечной системы.

Отметим, что за всю историю астрономии ученым удалось лишь один раз обнаружить активность кометы на таком большом удалении от Солнца. Под активностью в данном случае подразумевается начало формирования вокруг ядра кометы оболочки из пыли и газа, известной под названием кома. Однако, в самом первом случае активность была замечена у кометы, которая намного меньше кометы Бернардинелли-Бернштейна, диаметр которой составляет порядка 100-200 километров. Для сравнения, диаметр небезызвестной кометы Галлея равен 15 километрам, а подавляющее большинство комет в Солнечной системе имеет ядро, диаметром около одного километра.

Кометы, которые часто называют такими неприглядными терминами, как "грязные снежки" или "комки смерзшейся грязи", являются скоплениями пыли и льда, сохранившихся еще со времени первых лет существования Солнечной системы. По мере приближения к Солнцу поверхность ядра кометы начинает нагреваться, лед плавится и испаряется, и, увлекая за собой пыль и мелкие частицы, формирует кому. Активность кометы может начинаться на разном расстоянии от Солнца и это зависит от состава льда ядра кометы, который может быть замороженной водой, углекислым, угарным газом или более сложной смесью различных химических соединений.

Комета Бернардинелли-Бернштейна была обнаруженная за орбитой Урана в октябре 2014 года в данных, собранных в ходе обзора Dark Energy Survey. На снимках было видно достаточно яркое ядро этой кометы, на сами снимки имели малую разрешающую способность для того, чтобы на них можно было рассмотреть начало проявления активности - начало формирования газопылевой оболочки ядра.

Заинтересовавшись этим открытием, ученые предположили, что более высококачественные снимки кометы Бернардинелли-Бернштейна должны содержаться в данных космического телескопа TESS (Transient Exoplanet Survey Satellite), который проводит наблюдения за отдельным участком неба в течение 28 суток непрерывно.

И действительно, в данных телескопа TESS, предназначенного для проведения охоты на экзопланеты, были найдены тысячи снимков кометы BB, сделанные за период с 2018 по 2020 год. Объединение всех этих снимков в один позволило кардинально увеличить разрешающую способность последнего и получить более ясное представление о процессах, происходящих в ядре кометы.

Для объединения снимков ученым пришлось разработать ряд специальных алгоритмов, которые по многим признакам производили выравнивание и устраняли некоторые дефекты отдельных кадров. В результате на конечном снимке уже был достаточно четко виден рассеянный свет от формирующейся газопылевой оболочки ядра кометы, что стало неоспоримым доказательством тому, что комета Бернардинелли-Бернштейна стала активной, находясь на рекордном удалении от Солнца.


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