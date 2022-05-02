Представители НАСА показали, на что будут похожи научные снимки космического телескопа James Webb

В начале этой недели представители американского космического агентства НАСА провели пресс-конференцию, на которой было объявлено об успешном окончании процедуры выравнивания
всех элементов оптической системы телескопа и его бортовых инструментов, плюс была озвучена некоторая информация о предстоящих научных целях миссии. Но самым интересным событием стал факт демонстрации первого
и самого высококачественного снимка, который дает нам представление о том, на что именно будут похожи снимки, которые будет делать телескоп в ближайшем будущем в научных целях.
Напомним нашим читателям, что телескоп James Webb находится в точке Лагранжа L2
на удалении приблизительно в 1.8 миллиона километров от Земли. Самое современное оснащение и оборудование этого телескопа позволит ему заглянуть назад во времени, в такие далекие глубины космоса, которые лежат далеко за пределами возможностей известного космического телескопа Hubble. Однако, в связи с появлением нового телескопа никто не планирует отправлять старичка Hubble на пенсию, оба телескопа будут работать параллельно, пока будет существовать такая возможность.
Процесс ввода в эксплуатацию телескопа James Webb, в рамках которого сейчас проводится тестирование и подготовка его научных инструментов, продлится еще около двух месяцев. И после этого новый телескоп будет полностью готов приступить к работе на благо научного сообщества.
Но и сейчас, в процессе наладки, телескоп иногда делает снимки, позволяющие подтверждать правильность работы его различных узлов и инструментов. Самым холодным из инструментов является Mid-Infrared Instrument (MIRI), при помощи которого недавно был сделан снимок Большого Магелланова Облака, карликовой галактики, спутника Млечного Пути. И для сравнения с этим был выбран снимок, сделанный в свое время камерой Infrared Array Camera космического телескопа Spitzer.
Снимок телескопа James Webb вызывает ощущение, что старый снимок Spitzer-а представляет собой рисунок, сделанный рукой пятилетнего ребенка. Звезды, которые на старом снимке выглядят просто размытыми яркими пятнами, видны как семиконечные маяки света, кроме этого, на снимке MIRI можно рассмотреть не только общие очертания, но и некоторые элементы структуры газопылевых облаков внутри карликовой галактики.
Также у телескопа James Webb имеется еще одно огромное преимущество по сравнению с телескопами предыдущих поколений и заключается оно в инструменте под названием Near Infrared Spectrograph (NIRSPEC). Если более старые спектрографы были способны раскладывать на спектральные составляющие свет только от одного источника, то спектрограф NIRSPEC в состоянии вести наблюдениями за 100 источниками света параллельно. Эта особенность позволит ученым из различных организаций вести исследования одновременно, а не ожидать в очереди достаточно долгое время.
На следующих этапах телескоп James Webb уже начнет делать снимки его первых научных целей. Эти снимки также станут первыми изображениями, блистающими насыщенными красками, поскольку инфракрасный и близкий инфракрасный свет, который видят инструменты телескопа, будет математически преобразован в цвета видимого диапазона.
И в заключении следует отметить, что миссия телескопа James Webb изначально планировалась на срок не менее 5 лет. Однако, удачный запуск
и высокоточное маневрирование во время полета позволили сохранить достаточно большой запас топлива, что позволит телескопу корректировать местоположение и находиться в заданной точке пространства на протяжении более 20 лет по предварительным расчетам.