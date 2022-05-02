Оптическая система телескопа James Webb Space Telescope полностью выровнена и сфокусирована

Представители американского космического агентства НАСА объявили о том, что оптическая система телескопа James Webb Space Telescope полностью прошла процедуры выравнивания, фокусировки и юстировки. В течение нескольких месяцев, начиная с декабря 2021 года
, все зеркала и инструменты телескопа постепенно поворачивались и передвигались в положение, необходимое для получения точных и высококачественных снимков. И теперь вся оптика телескопа готова к просмотру самых далеких космических объектов, таких, как галактики, возникшие и сформировавшиеся с самые ранние периоды существования Вселенной.
Когда производился процесс запуска телескопа в космос, он находился в компактном сложенном варианте для того, чтобы он мог разместиться в грузовом отсеке ракеты. По пути к его пункту назначения
телескоп разворачивал свою систему защиты, систему зеркал и прочие агрегаты.
После того, как была полностью развернута система защиты, все компоненты телескопа начали охлаждаться естественным или принудительным путем. Естественно, при этом происходило непроизвольное тепловое изменение размеров и смещение всех компонентов. После этого в течение нескольких месяцев все 18 сегментов зеркала и четыре основных инструмента телескопа начали дистанционно передвигать и выравнивать до тех пор, пока все фокусы не сошлись в одну точку.
И на днях представители НАСА опубликовали серию четких и высококачественных изображений
, полученных четырьмя инструментами телескопа, которые демонстрируют точность проведенной фокусировки. Далее начнется процесс ввода в строй и калибровки всех инструментов телескопа. Особое внимание будет уделено подавлению и коррекции дифракции, что позволит датчикам воспринимать полностью весь свет, падающий на зеркала телескопа.
На следующем этапе подготовки телескопа начнутся проверки частей и компонентов каждого из инструментов в отдельности, таких, как линзы и фильтры. И по завершению двух следующих этапов настройки, телескоп James Webb Space Telescope будет полностью готов к работе. Согласно планам, телескоп должен начать сбор научных данных летом этого года.