 | Сегодня, 05:11 | Космос и Авиация

TA-0 - первый гиперзвуковой летательный аппарат компании Stratolaunch

Аппарат TA-0


Некоторое время назад мы рассказывали нашим читателям о планах создания компанией Stratolaunch испытательного гиперзвукового летательного аппарата под названием Talon-A, который будет отправляться в полет, будучи поднятым на высоту 10 тысяч метров при помощи Roc, самого большого в мире самолета на сегодняшний день. И на прошедшей неделе компания Stratolaunch представила вниманию общественности первый вариант аппарата Talon-A, который получил кодовое имя TA-0.

Напомним нашим читателям, что самолет Roc имеет два фюзеляжа, шесть двигателей от авиалайнера Boeing 747, 28 колес, а размах его крыльев составляет 117 метров. По все этим параметрам он является самым большим самолетом в мире на сегодняшний день, и да, он действительно может летать. Согласно первоначальным планам, самолет должен был поднимать к границе стратосферы в воздух ракеты-носители, способные выводить на околоземную орбиту не очень габаритные и тяжелые грузы. При таком способе запуска ракете требуется гораздо меньше топлива, чем при запуске такой же ракеты с поверхности Земли.

Самолет Roc


Однако, после смерти Пола Аллена, основателя компании Stratolaunch, новые владельцы изменили направление деятельности, поставив в приоритет возможность запуска гиперзвуковых аппаратов Talon-A, способных разгоняться до скоростей в 5 Махов и совершать посадку на обычную взлетно-посадочную полосу. Полеты аппаратов Talon-A будут использоваться для проведения исследований в области гиперзвуковых полетов, и, по имеющейся информации, для имитации боевых гиперзвуковых ракет, на которых американские военные будут отрабатывать новые технологии обнаружения, слежения и перехвата высокоскоростных целей.

TA-0, к сожалению, не является полноценной реализацией аппарата типа Talon-A. TA-0 не имеет гиперзвукового реактивного двигателя, а его назначение заключается в испытаниях системы, которая будет удерживать аппарат под крылом самолета Roc и выпускать его в свободный полет на большой высоте. На данный момент компания Stratolaunch еще не опубликовала достаточного количества информации об особенностях аппарата TA-0, еще не известно, будет ли он в состоянии сам планировать и садиться на полосу, или спускаться при помощи парашюта.

Пусковой пилон


Конструкция, для проверки которой и был создан аппарат TA-0, называется пусковым пилоном. Элементы этой конструкции изготовлены из алюминия и углеродного волокна, вес конструкции составляет 3 629 килограммов и она расположена на высоте 4.3 метра от поверхности как раз посередине огромного крыла самолета Roc. В состав конструкции пилона входит система лебедок, при помощи которых аппарат TA-0 будет подниматься с поверхности и фиксироваться в нужном положении перед взлетом.

Согласно планам руководства компании Stratolaunch, первый пуск аппарата TA-0 из под крыла самолета Roc должен состояться позже в этом году.


Ключевые слова:
TA-0, Talon-A, Гиперзвуковой, Летательный, Аппарат, Stratolaunch, Самолет, Roc

Первоисточник

Другие новости по теме:
  • Самый большой в мире самолет вернулся в небо после двухлетнего перерыва
  • Самый большой самолет в мире успешно прошел свое последнее летное испытание
  • Stratolaunch, самый большой самолет на сегодняшний день, успешно прошел оди ...
  • Stratolaunch, самый большой в мире самолет, успешно совершил первый испытат ...
  • Начаты работы по созданию системы космического запуска компании Stratolaunc ...



    •
     | Комментарии: 0 | Распечатать

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    © DailyTechInfo 2009