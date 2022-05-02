TA-0 - первый гиперзвуковой летательный аппарат компании Stratolaunch

Некоторое время назад мы рассказывали нашим читателям о планах создания компанией Stratolaunch
испытательного гиперзвукового летательного аппарата под названием Talon-A, который будет отправляться в полет, будучи поднятым на высоту 10 тысяч метров при помощи Roc, самого большого в мире самолета
на сегодняшний день. И на прошедшей неделе компания Stratolaunch представила вниманию общественности первый вариант аппарата Talon-A, который получил кодовое имя TA-0.
Напомним нашим читателям, что самолет Roc имеет два фюзеляжа, шесть двигателей от авиалайнера Boeing 747
, 28 колес, а размах его крыльев составляет 117 метров. По все этим параметрам он является самым большим самолетом в мире на сегодняшний день, и да, он действительно может летать
. Согласно первоначальным планам
, самолет должен был поднимать к границе стратосферы в воздух ракеты-носители, способные выводить на околоземную орбиту не очень габаритные и тяжелые грузы. При таком способе запуска ракете требуется гораздо меньше топлива, чем при запуске такой же ракеты с поверхности Земли.
Однако, после смерти Пола Аллена, основателя компании Stratolaunch, новые владельцы изменили направление деятельности
, поставив в приоритет возможность запуска гиперзвуковых аппаратов Talon-A, способных разгоняться до скоростей в 5 Махов и совершать посадку на обычную взлетно-посадочную полосу. Полеты аппаратов Talon-A будут использоваться для проведения исследований в области гиперзвуковых полетов, и, по имеющейся информации, для имитации боевых гиперзвуковых ракет, на которых американские военные будут отрабатывать новые технологии обнаружения, слежения и перехвата высокоскоростных целей.
TA-0, к сожалению, не является полноценной реализацией аппарата типа Talon-A. TA-0 не имеет гиперзвукового реактивного двигателя, а его назначение заключается в испытаниях системы, которая будет удерживать аппарат под крылом самолета Roc и выпускать его в свободный полет на большой высоте. На данный момент компания Stratolaunch еще не опубликовала достаточного количества информации об особенностях аппарата TA-0, еще не известно, будет ли он в состоянии сам планировать и садиться на полосу, или спускаться при помощи парашюта.
Конструкция, для проверки которой и был создан аппарат TA-0, называется пусковым пилоном. Элементы этой конструкции изготовлены из алюминия и углеродного волокна, вес конструкции составляет 3 629 килограммов и она расположена на высоте 4.3 метра от поверхности как раз посередине огромного крыла самолета Roc. В состав конструкции пилона входит система лебедок, при помощи которых аппарат TA-0 будет подниматься с поверхности и фиксироваться в нужном положении перед взлетом.
Согласно планам руководства компании Stratolaunch, первый пуск аппарата TA-0 из под крыла самолета Roc должен состояться позже в этом году.