Столкновение нейтронных звезд, возможно, разогнало материю до скорости, превышающей скорость света
В 2017 году астрономы со всего мира впервые наблюдали за эпическим столкновением двух нейтронных звезд, их, конечно, интересовал и сам момент столкновения, так и его последствия, длившиеся достаточно долгое время. Проведенные тогда наблюдения были весьма захватывающими, интересными и очень информативными. И не так давно ученые обнаружили во всех имеющихся данных один невозможный факт, кажется, что при столкновении образовался поток материи, который был выброшен в пространство со скоростью, в семь раз превышающей скорость света.
Естественно, что это совершенно невозможно, согласно нашему нынешнему пониманию законов физики. И на самом деле это явление представляет собой иллюзию, возникающую при совпадении многих факторов, включая угол обзора за наблюдаемым событием.
Иллюзия движения со сверхсветовой скоростью возникает, когда что-либо движется в сторону наблюдателя с очень большой скоростью, очень близкой к скорости света. Расстояние, которое должен пройти свет от наблюдаемого объекта до наблюдателя, также сокращается практически со скоростью света, в результате чего и создается иллюзия многократного превышения скорости. Такой вид иллюзии никак не проявляется в нашей обычной жизни, поэтому о ней знают лишь астрономы и другие ученые, имеющие дело с релятивистскими скоростями.
Данные по потоку материи от столкновения были получены при помощи космического телескопа Hubble, который проводил серию наблюдений за период с 8 до 159 дней с момента самого столкновения в августе 2017 года. За этим же событием велись наблюдения при помощи обсерватории Gaia и множества радиотелескопов, объединенных в единую систему по технологии VLBI (Very Long Baseline Interferometry).
Данные от телескопа Hubble указывали на 7-кратное превышение потоком материи скорости света. Данные, полученные при помощи технологии VLBI за период от 75 до 230 дней после столкновения, показали, что позже поток замедлился до скорости, в четыре раза больше скорости света.
Тем не менее, после расчетов реальной скорости оказалось, что поток материи двигался со скоростью в 99.97 процента от скорости света. И это в любом случае очень и очень быстро, но это уже не нарушает существующих законов физики.
"Сейчас в нашем распоряжении появился новый инструмент, телескоп James Webb Space Telescope (JWST). Его широкий угол обзора и высокая разрешающая способность позволяют выполнить астрометрические измерения с чрезвычайно высокой точностью" - пишут ученые, - "Если совместить это с данными, полученными при помощи технологии VLBI, то мы сможем наблюдать за столкновениями нейтронных звезд, черных дыр с расстояния до 150 мегапарсек (порядка 500 миллионов световых лет), не обращая внимания на углы обзора и не попадаясь в ловушки возникающих иллюзий".