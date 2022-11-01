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Обсерватория SDO запечатлела "улыбку" Солнца

Улыбка Солнца


Иногда неожиданная улыбка на лице незнакомого человека может полностью изменить ваше настроение и весь ваш последующий день. И мы весьма надеемся, что эта радостная "улыбка" Солнца, запечатленная космической обсерваторией SDO (Solar Dynamics Observatory), выполнит точно такую же роль.

Конечно, "улыбка", которую мы видим на приведенных здесь снимках, не является улыбкой как таковой. Но все эти формы, которые мозг, за счет явления парейдолии, приводит к знакомому для всех нас образу, представляют собой корональные дыры, темные области, в которых быстрые и мощные взрывы извергают потоки солнечных ветров.

Снимок Солнца


Так сложилось, что в череде постоянных колебаний солнечной короны, две корональные дыры стали похожи на глаза, а третья - на изогнутый в улыбке рот. И даже если все это является случайным совпадением процессов таинственной солнечной физики, это не должно помешать поднятию вашего настроения.

Поэтому наслаждайтесь, всегда пытайтесь найти положительные стороны везде, где можете, и позвольте нашему Солнцу быть самым ярким примером тому!


Ключевые слова:
Солнце, Обсерватория, SDO, Корональная, Дыра, Образ, Улыбка

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