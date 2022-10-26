12 лет эволюции ночного неба в одном видеоролике от НАСА
Видеролик, который недавно был опубликован представителями американского космического агентства НАСА, демонстрирует нам все видимые изменения, произошедшие в глубинах космоса за прошедшие 12 лет. Над созданием всего этого великолепия трудился космический телескоп NEOWISE (Near-Earth Object Wide Field Infrared Survey Explorer), который был запущен в 2009 году под названием WISE для изучения глубин Вселенной далеко за пределами Солнечной системы.
Данные, собранные телескопом NEOWISE имеют огромную научную ценность, ведь в них заключена информация о скорости и направлении перемещения множества космических объектов, блуждающих звезд, взрывов сверхновых или черных дыр, пожирающих материю из окружающего пространства. Полный обзор всего ночного неба производится телескопом NEOWISE за шесть месяцев, за которые телескоп проходит половину витка вокруг Солнца. И астрономы "сшили" 18 имеющихся в их распоряжении карт в виде видеоролика, который представлен чуть ниже.
По большей мере, карты, которые составляет телескоп NEOWISE, используются для изучения коричневых карликов, неудавшихся звезд, которые не смогли набрать достаточную для поджига термоядерных реакций массу. Но они все равно имеют большую температуру, чем планеты, поэтому инфракрасный "глаз" телескопа видит их достаточно четко и позволяет определить параметры движения.
Всего при помощи телескопа NEOWISE было идентифицировано 260 коричневых карликов, среди которых встречаются представители крайне редкого вида, Y-карлики, самые холодные из коричневых карликов. Такие объекты особенно интересны для астрономов, их изучение дает им множество информации касательно эффективности процессов звездообразования и их роли в эволюции нашей галактики.
Также в информации, собираемой телескопом, присутствует множество данных, касательно протозвезд, зарождающихся звезд. Сейчас телескоп отслеживает более тысячи таких объектов, которые мерцают некоторое время, прежде, чем зажечься окончательно и превратиться в полноценную звезду.
Тем временем, телескоп NEOWISE продолжает работу и до марта 2023 года он сделает еще два полных обзора ночного неба. И эти новые данные позволят увеличить еще на несколько секунд время видео, демонстрирующего эволюцию близлежащего космического пространства. "Звезды зажигаются и взрываются" - пишут исследователи из Лаборатории НАСА по изучению реактивного движения (NASA Jet Propulsion Laboratory, JPL), - "Астероиды летают по своим траекториям, черные дыры разрывают звезды и поглощают материю. Вселенная действительно является весьма оживленным местом, но эту активность можно увидеть во всей красе только лишь наблюдая за этим длительное время".