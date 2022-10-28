Ученые синтезировали звуки солнечного шторма, обрушивающегося на магнитное поле Земли
Магнитное поле Земли это то, что существует независимо от нас и то, что нельзя увидеть, почувствовать или услышать. Но, благодаря совместной работе ученых и некоторых музыкантов у нас появился возможность услышать, как потрясающе звучит магнитное поле Земли в момент, когда на него "накатывают волны" мощного солнечного шторма.
Расплавленное железо и никель, циркулирующие во внешнем слое ядра нашей планеты, генерируют мощнейшие электрические токи, которые, в свою очередь, вырабатывают магнитное поле, охватывающее целиком всю планету. Этот "магнитный пузырь" выполняет роль защитного поля, которое отражает космическую радиацию и отклоняет потоки заряженных частиц, извергаемых Солнцем.
Некоторые из людей, живущих в северных регионах, могут видеть работу магнитного поля Земли весьма наглядно, в виде северных сияний. И именно данные, касающиеся северных сияний, собранные в течение нескольких лет искусственными спутниками Swarm, и легли в основу "озвучки" работы магнитного поля.
В звуковом клипе, представленном ниже, воспроизведена солнечная буря, которая обрушилась на Землю в ноябре 2011 года. В звуках этой бури можно услышать, скрипы, похожие на скрип деревянного пола, металлический звон и грохот далекого землетрясения. В некоторых точках звук напоминает массивных животных типа динозавров, пробирающихся сквозь густой лес, а в другое время можно поклясться, что слышен звук человеческих голосов. И на самом заключительном этапе солнечного шторма, его звук весьма напоминает звук, издаваемый кончиком хвоста гремучей змеи.