 | 28 октября 2022 | Космос и Авиация

Ученые синтезировали звуки солнечного шторма, обрушивающегося на магнитное поле Земли

Магнитное поле Земли


Магнитное поле Земли это то, что существует независимо от нас и то, что нельзя увидеть, почувствовать или услышать. Но, благодаря совместной работе ученых и некоторых музыкантов у нас появился возможность услышать, как потрясающе звучит магнитное поле Земли в момент, когда на него "накатывают волны" мощного солнечного шторма.

Расплавленное железо и никель, циркулирующие во внешнем слое ядра нашей планеты, генерируют мощнейшие электрические токи, которые, в свою очередь, вырабатывают магнитное поле, охватывающее целиком всю планету. Этот "магнитный пузырь" выполняет роль защитного поля, которое отражает космическую радиацию и отклоняет потоки заряженных частиц, извергаемых Солнцем.

Некоторые из людей, живущих в северных регионах, могут видеть работу магнитного поля Земли весьма наглядно, в виде северных сияний. И именно данные, касающиеся северных сияний, собранные в течение нескольких лет искусственными спутниками Swarm, и легли в основу "озвучки" работы магнитного поля.

В звуковом клипе, представленном ниже, воспроизведена солнечная буря, которая обрушилась на Землю в ноябре 2011 года. В звуках этой бури можно услышать, скрипы, похожие на скрип деревянного пола, металлический звон и грохот далекого землетрясения. В некоторых точках звук напоминает массивных животных типа динозавров, пробирающихся сквозь густой лес, а в другое время можно поклясться, что слышен звук человеческих голосов. И на самом заключительном этапе солнечного шторма, его звук весьма напоминает звук, издаваемый кончиком хвоста гремучей змеи.

И в заключении стоит отметить, что процесс преобразования научных данных в звуки, называемый сонификацией (sonification), представляет собой относительно новый вид представления информации в удобном для восприятия виде. В последние годы его использовали для того, чтобы можно было услышать, как звучат черные дыры, космические лучи, Солнце, бозон Хиггса, телеметрические данные космических аппаратов и многие другие вещи.


Ключевые слова:
Звук, Солнечный, Шторм, Буря, Магнитное, Поле, Земля, Сонификация, Данные, Swarm

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