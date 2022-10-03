Телескоп James Webb сделал второй потрясающий снимок "Столпов сотворения"
Полторы-две недели назад представители американского космического агентства НАСА опубликовали первый снимок знаменитых "Столпов сотворения", сделанный камерой NIRCam космического телескопа James Webb. И на днях в сети появился второй снимок "Столпов", сделанный несколько в ином диапазоне уже другой камерой телескопа, камерой MIRI (Mid-Infrared Instrument). Естественно, эти снимки кардинально отличаются друг от друга, и каждый человек может решать для себя сам, какой из них ему нравится больше. Но с научной точки зрения эти два снимка прекрасно дополняют друг друга, предоставляя исследователям массу новой информации.
Напомним нашим читателям, что "Столпы сотворения" являются огромными структурами, состоящими из космического газа и пыли, расположенными в районе созвездия Орла на удалении 6500 световых лет от Земли. Длина самих "Столпов" составляет порядка 5 световых лет.
Вернемся к новому снимку. Хотя он и был опубликован на днях, телескоп James Webb сделал его еще 14 августа этого года. Такая задержка обусловлена необходимостью обработки "сырых" данных и перевода различных длин волн серединного диапазона инфракрасного света в соответствующую область видимой части спектра.
По сравнения с предыдущим снимком, на новом снимке практически отсутствуют изображения звезд. Колонны газа и пыли, сияющие оранжевыми насыщенными оттенками с точки зрения камеры NIRCam, приобрели бледно-синие оттенки с бледно-оранжевыми областями. И если на первом изображении "Столпы" более ассоциируются с рукой человека (или Бога) с фрески Микеланджело "Сотворение Адама", то во втором случае мы видим руку зомби, протягивающего пальцы к своей жертве.
Середина инфракрасного диапазона, в которой работает камера MIRI телескопа James Webb, предоставляет ученым массу информации о форме, составе и других параметрах газопылевых космических облаков. "Звезды на концах этих массивных пыльных столбов недавно разметали по космосу окружающий их материал. Но сами эти звезды выглядят красноватыми, поскольку они еще окутаны газопылевыми коконами" - пишут исследователи, - "Синеватый оттенок имеют более старые звезды, которые уже успели разогнать материю и очистить окружающее их пространство. А левом нижнем углу последнего снимка видны темные регионы, которые представляют собой плотные скопления уже остывшей материи".
И в качестве заключения напомним, что космический телескоп James Webb начал делать полноценные снимки с 12 июля этого года. Срок этой миссии рассчитан на 20 лет, если вдруг не произойдет ничего из ряда вон выходящего. А если вы хотите быть в курсе того, за чем именно наблюдает телескоп в данное время, то для этого в Твиттере имеется специальный бот. А новый нимок в его полном разрешении и максимальном качестве можно посмотреть и скачать с официального сайта НАСА по этому адресу.