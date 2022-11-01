Самый большой в мире самолет впервые поднял в воздух гиперзвуковой летательный аппарат TA-0
Некоторое время назад мы рассказывали нашим читателям, что компания Stratolaunch, в распоряжении которой находится самый большой в мире самолет на сегодняшний день, отказалась от дальнейшего развития направления высотных космических запусков и переориентировалась на направление разработки и испытательных запусков гиперзвуковых летательных аппаратов. Недавно самолет "Roc" совершил очередной испытательный полет, во время которого он поднял на высоту первый прототип гиперзвукового летательного аппарата TA-0. А следующим шагом станет тест процедуры разделения, после которой аппарат TA-0 отправится в самостоятельный полет.
Гиперзвуковой летательный аппарат Talon-A был впервые представлен широкой публике в 2020 году. Самолет "Roc" должен поднять его на высоту в 10 тысяч метров и выпустить в свободный полет, после чего Talon-A совершит полет на скорости более 5 Махов и сядет на взлетно-посадочную полосу, подобно обычному самолету. Первый вариант аппарата Talon-A, TA-0, не имеет собственного двигателя, сейчас он используется для проведения испытаний консоли и системы сброса.
Недавний испытательный полет, который является восьмым по счету, был проведен 30 октября этого года в небе над пустыней Мохава. В течение пяти часов самолет "Roc" успел набрать высоту в 7 тысяч метров, и во время полета был собран большой массив данных, касающийся аэродинамических нагрузок.
В дальнейших планах руководства компании Stratolaunch стоит проведение еще нескольких испытательных полетов. До конца этого года будет выполнен тест системы сброса, во время которого аппарат TA-0 отправится в самостоятельный полет в небе над Тихим океаном. Параллельно с этим ведутся разработки и создание полноценного аппарата Talon-A, испытания и практическое использование которого начнутся уже в следующем году.