Телескоп James Webb нашел сверхмассивную черную дыру, "завязывающую узел" из трех галактик вокруг себя
Новый космический телескоп James Webb Space Telescope продолжает преподносить новые неожиданности ученым и просто любителям астрономии. Не так давно ему удалось запечатлеть плотно упакованный "узел" минимум из трех галактик, который "завязывается" вокруг квазара, расположенного на удалении 11.5 миллиардов световых лет от нас. Т.е. все видимое нам сейчас происходило 2 миллиарда лет после момента Большого Взрыва.
Спектрометр телескопа James Webb показал, что галактики вращаются друг вокруг друга со скоростью порядка 700 километров в секунду, и эта область пространства имеет самую высокую плотность материи среди всех областей формирования массивных галактик в ранней Вселенной. Более того, плотность материи там столь высока, что ученые считают, что это место окружено сразу двумя ореолами из темной материи.
Да и сам квазар, "затягивающий этот узел" весьма необычен. Он имеет название SDSS J165202.64+172852.3 и он является так называемым красным квазаром. В отличие от "нормальных" квазаров, излучающих свет широкого спектра, спектр излучения этого квазара достаточно узок и смещен в красную область. Согласно имеющимся данным, такие объекты часто становятся центрами огромных галактик, и они "приводятся в действие" газом, падающим в гравитационный колодец сверхмассивной черной дыры.
Новый снимок является наглядной демонстрацией мощности телескопа James Webb. Область квазара SDSS J165202.64+172852.3 уже неоднократно просматривалась телескопами Hubble и Gemini-North, но они смогли только рассмотреть лишь джеты, потоки материи, извергаемые квазаром, и окружающую галактику, которая является на самом деле тремя галактиками, находящимися в процессе слияния и формирования галактического ядра.
И в заключение следует отметить, что данное открытие является началом череды открытий, касающихся квазаров, которые сделает в ближайшем будущем телескоп James Webb. Согласно дальнейшим планам, телескоп проведет серию наблюдений за квазарами, расположенными на разном удалении от нас, т.е. существовавших на различных этапах развития Вселенной. И полученные в результате этих наблюдений данные позволят пролить свет на некоторые загадки, связанные с ролью квазаров и процессе космической эволюции.