Компания SpaceX успешно произвела третий запуск тяжелой ракеты Falcon Heavy
Известная аэрокосмическая компания SpaceX после паузы, длившейся более трех лет, произвела успешный запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. Целью этого четвертого по счету запуска, была доставка на околоземную орбиту ряда секретных спутников, принадлежащих американским Космическим войскам. Две из трех частей ракеты Falcon Heavy вернулись на землю и совершили успешную посадку на палубу специализированной беспилотной баржи, после ремонта и восстановления эти ракеты будут использованы в другой миссии, запланированной на этот год.
Предыдущий запуск ракеты Falcon Heavy был произведен в 2019 году, тогда, как и сейчас, эта ракета доставила на орбиту несколько спутников для американского правительства. Ракета конструктивно состоит из трех частей, каждая из которых, по сути, является модернизированной ракетой Falcon-9. Все 27 двигателей этих ракет способны развивать 2.3 миллиона килограмм тяги, чего достаточно для подъема весьма массивного груза.
Как обычно, старт ракеты Falcon Heavy в рамках миссии USSF-44 был проведен со стартовой площадки Launch Complex 39 Космического центра НАСА имени Кеннеди во Флориде. Запуск был произведен в 9:41 по местному времени, через какое-то время две ракеты отделились от основной и направились в район посадки, а основная ракета продолжила подъем своего груза на геостационарную околоземную орбиту.
Обычно компания SpaceX стремится совершить посадку всех трех частей ракеты Falcon Heavy для их повторного использования. Но требования по количеству топлива во время вчерашнего запуска не оставили ни единого шанса на возвращение центральной части ракеты. Зато, как уже упоминалось выше, две боковые ракеты-носители успешно вернулись. И это стало для компании SpaceX 150-м и 151-м случаем успешной посадки ракет орбитального класса.
Обе посаженные ракеты пройдут через процедуры восстановления и ремонта, после чего они будут использованы в следующей миссии для американских Космический войск, которая запланирована на этот год.