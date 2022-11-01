Астрономы обнаружили самое большое облако атомарного газа, окружающее скопление галактик
Атомарный газ, водород, является основным материалом, из которого формируется все, что находится в окружающей нас Вселенной. В плотных скоплениях такого газа зарождаются звезды, вырабатывающие более тяжелые элементы, из которых формируются планеты, звездные системы, галактики и т.п. Поэтому обнаружение и изучение скоплений атомарного водорода может дать астрономам множество информации, которая ложится в основу существующих моделей формирования галактик и эволюции Вселенной.
Самым простым способом обнаружения скоплений атомарного водорода является поиск характерных спектральных линий в радио-диапазоне на длинах волн около 21 сантиметра. И недавно для таких наблюдений был задействован китайский радиотелескоп FAST (Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope), который является самым большим радиотелескопом в мире на сегодняшний день, и который недавно получил модернизированный 19-лучевой приемник.
Наблюдения проводились за достаточно компактной группой галактик под названием "Квинтет Штефана /Stephan's Quintet" , вокруг которой было обнаружено огромное газовое облако, размером около 2 миллионов световых лет, приблизительно в 20 раз больше галактики Млечного Пути.
"Это самая большая из найденных когда-либо газовых структур, окружающих группу галактик" - пишут китайские исследователи, - "Более того, проведенные нами наблюдения являются самыми высокочувствительными наблюдениями за глубинами космоса в диапазоне 21 сантиметра".
Согласно полученным данным, газовое облако имеет крайне низкую плотность, с центром, совпадающим с центром группы галактик. Облако существует порядка миллиарда лет, и это бросает вызов существующим теориям формирования и эволюции галактик, согласно которым такие облака должны быть развеяны ультрафиолетовым фоновым межгалактическим излучением за столь длительное время.
Отметим, что группа "Квинтет Штефана" была открыта французским астрономом Эдуардом Штефаном (Edouard Stephan) в 1877 году. И ее изучение продолжает поднимать с каждым разом все больше и больше вопросов касательно структур галактик, входящих в группу, и их сложными "взаимоотношениями" внутри группы.