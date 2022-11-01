Vyommitra - индийский гуманоидный робот, которому суждено отправиться в космос
Несмотря на то, что Индия занимает второе место в мире по населению, седьмое - по площади, и пятое - по доле в мировой экономике, эта страна не сразу приходит в голову, если заходит речь об освоении и исследованиях космоса. Но некоторые успехи в этом деле у Индии имеются, в 2008 индийское космическое агентство ISRO (Indian Space Research Organization) произвело запуск лунной миссии Chandrayaan-1, целью которой было картографирование и изучение минерального состава поверхности Луны. В рамках этой миссии на Луну был сброшен "ударный" аппарат, весом в 30 килограмм, в воронке от которого были найдены молекулы воды. Контакт с аппаратом Chandrayaan-1 был утерян в 2009 году, и это стало завершением миссии в целом.
Через десять лет руководство ISRO предприняло попытку возвращения на Луну. В 2019 году был запущен аппарат Chandrayaan-2, который направился в сторону Южного полюса с целью совершения там посадки. Но у спускаемого аппарата Vikram что-то произошло с тормозными двигателями, и в результате он врезался в поверхность. А орбитальный аппарат Chandrayaan-2 продолжает находиться на окололунной орбите и по сегодняшний день, собирая научные данные.
Не испугавшись предыдущих неудач, руководство ISRO начало готовиться к очередной попытке покорения лунного Южного полюса в рамках миссии Chandrayaan-3. В 2020 году были опубликованы данные, касающиеся этого проекта, полет будет беспилотным, но на борту космического корабля все же кто-то будет находиться, хотя это совсем и не человек. И этим кто-то будет гуманоидный робот с женской внешностью по имени Vyommitra ("vyoma" в переводе с хинди означает космос, "mitra" означает друг).
У робота Vyommitra имеется верхняя часть туловища с головой, подвижными элементами лица, подвижными руками и пальцами рук. Этот робот может выполнять различные операции, моделируя тем самым присутствие на борту живых астронавтов, поддерживать разговор на двух разных языках и отвечать на вопросы. Робот был спроектирован и изготовлен специалистами подразделения ISRO Inertial Systems Unit (IISU).
Управляет роботом Vyommitra продвинутая система искусственного интеллекта, которая позволяет ему понимать информацию с приборных панелей космического корабля, использовать переключатели и другие элементы управления, и общаться с центром управления ISRO в голосовом режиме. "У этого робота имеется интеллект достаточно высокого уровня. Эта система дает ему возможность читать и понимать информацию, и общаться с нами, используя свой собственный голос" - рассказывает Сэм Даяла Дев (Sam Dayala Dev), директор IISU.
Первоначально запуск миссии Chandrayaan-3 планировался на декабрь 2020 года, но, в связи со многими причинами, запуск постоянно откладывался. Согласно последней имеющейся информации, запуск миссии запланирован на август 2023 года.