Телескоп James Webb обнаружил подобные Млечному Пути галактики, существовавшие раньше, чем это считалось возможным до этого
Космический телескоп James Webb Space Telescope, используя свои потрясающие возможности, продолжает исследовать недра Вселенной, проникая на большую глубину пространства и времени. И недавно этот телескоп обнаружил новые галактики, весьма подобные нашей галактике, галактике Млечного Пути. В этом не было бы ничего необычного, если бы найденные галактики не находились на удалении 11 миллиардов световых лет от нас, что поднимает целую волну вопросов о правильном понимании нами процессов возникновения и эволюции галактик во Вселенной.
В нашей "современной" Вселенной приблизительно двух третьих от всех спиральных галактики имеют так называемую перемычку, огромную структуру из плотного скопления материи, пересекающую центр галактики. Эта перемычка состоит из скопления космического газа и пыли, которые направляются из внешних рукавов в ядро, питая процессы формирования новых звезд и роста сверхмассивных черных дыр.
"Перемычки являются одним из звеньев "пищевых поставок" в галактиках" - пишут ученые, - "Точно так же, как мы должны перемещать сырье от места добычи на фабрики для переработки, эти галактические перемычки транспортируют газ в центральный регион. Благодаря такому "усиленному питанию", процессы формирования новых звезд в таких регионах идут в 10-100 раз интенсивней, чем в других частях этой же галактики".
Ранее считалось, что перемычки появляются лишь на определенных этапах эволюции спиральных галактики, когда они достигают своего рода "зрелости". Ученые проследили, что процент галактик с перемычками постоянно увеличивался во времени к текущему моменту. Таким образом, должен существовать такой момент времени, ранее которого во Вселенной не должно было быть ни одной галактики с перемычкой.
Недавние наблюдения телескопа James Webb стали первым опровержением высказанного чуть выше предположения. Во время этих наблюдений, телескоп изучал с высоким уровнем детализации структуру ряда галактик, найденных ранее телескопом Hubble. И в нескольких из таких галактик были найдены ярко выраженные перемычки.
"Перемычки, едва видимые в виде круглых пятен на снимках телескопа Hubble, приобрели узнаваемые формы на снимках телескопа James Webb" - пишут исследователи, - "И все из этих галактик находятся на удалении между 8 до 11 миллиардов световых лет".
Пока еще ученым неизвестно, как спиральные галактики смогли добраться до возраста "зрелости" за столь относительно короткое время, которое прошло с момента начала формирования первых галактик в молодой Вселенной. И этот факт может буквально перевернуть с ног на голову все существующие модели эволюции галактик, а ученые планируют в ближайшее время заняться проверкой всех этих моделей и их коррекцией так, чтобы они начали соответствовать полученным недавно данным.